Актеры Тышкевич и Томусяк рассекретили пол первенца

Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк поделились радостным событием и рассекретили главную интригу.

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Томусяк и Тышкевич ждут первого малыша / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Кратко:

Кого ждут Тышкевич и Томусяк

Как они узнали пол ребенка

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк, которые скоро станут родителями первенца, провели гендер-пати, где узнали пол своего первого малыша.

Как оказалось, пара популярных актеров ждет мальчика. Об этом счастливые будущие родители сообщили в своем Instagram.

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Томусяк и Тышкевич ждут мальчика / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Пара провела вечеринку с тортом. Они разломили декоративный мячик и оказалось, что они ждут мальчика. В одном из интервью накануне, они говорили, что склоняются к девочке, но позже им стало казаться, что они будут родители мальчика.

Томусяк и Тышкевич ждут мальчика / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Томусяк и Тышкевич ждут мальчика / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Накануне актеры снялись в романтической фотосессии, где показали свои романтические и теплые отношения.

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О персоне: Катерина Тышкевич Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие. Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.

7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

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