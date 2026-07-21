Актеры Тышкевич и Томусяк рассекретили пол первенца

Кратко:
- Кого ждут Тышкевич и Томусяк
- Как они узнали пол ребенка
Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк, которые скоро станут родителями первенца, провели гендер-пати, где узнали пол своего первого малыша.
Как оказалось, пара популярных актеров ждет мальчика. Об этом счастливые будущие родители сообщили в своем Instagram.
Пара провела вечеринку с тортом. Они разломили декоративный мячик и оказалось, что они ждут мальчика. В одном из интервью накануне, они говорили, что склоняются к девочке, но позже им стало казаться, что они будут родители мальчика.
Накануне актеры снялись в романтической фотосессии, где показали свои романтические и теплые отношения.
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О персоне: Катерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие.
Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.
7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".
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