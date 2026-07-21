Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

Европейские чиновники активизируют подготовку к возможной агрессии со стороны России на фоне усиления давления со стороны Кремля.

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Россия может напасть на страны НАТО, угроза реальна / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube, t.me/news_kremlin

О чем идет речь в материале:

Как Россия начинает готовиться к эскалации за пределами Украины

Где РФ может открыть новый фронт

Когда оккупанты потенциально будут готовы к нападению на страны НАТО

Страна-агрессор Россия с 2022 года не достигла желаемых результатов в Украине. Но это не останавливает оккупантов, и даже больше - в Кремле до сих пор не отказались от планов нападения на другие страны.

Главред узнал, на какие страны нацелена РФ, когда оккупанты могут открыть новый фронт и на какие провокации может решиться Кремль.

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Война России против НАТО уже началась

Кандидат политических наук, председатель Общественной лиги "Украина-НАТО", старший лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Джердж в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что Россия уже начала войну против НАТО, однако пока только в гибридном формате.

Кремль устраивает диверсии, поджигает склады, проводит информационные операции и даже осуществляет несанкционированные полеты дронов. В странах НАТО уже начинают ощущать угрозу со стороны РФ, но пока недостаточно.

"Дело в том, что Россия действительно усиливает там свои войска на границе с прибалтийскими странами, с Финляндией, так сказать, но мы видим очевидное. Очевидность заключается в том, что Россия уже давно воюет с НАТО. Как я говорю, в НАТО еще не все это поняли", - подчеркнул он.

Россия усиливает угрозы Западу

Пока европейцы только начинают менять подходы к обороне и продумывают варианты противодействия потенциальной агрессии РФ, в окружении Путина не чураются резких заявлений в адрес Запада.

В частности, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал начать боевые действия против союзников Украины в НАТО. Он заявил, что в настоящее время Россия ведет военные действия не в полную силу, а потому имеет резервы для удара по НАТО.

Рамзан Кадыров / Инфографика: Главред

Главной такой резервной силой якобы могут стать "ахматовцы", которых сдерживает отсутствие соответствующего приказа Путина.

"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и нагло предоставляют оружие, данные и другую поддержку украинцам (неценз.)", - написал он.

Также с обвинениями в адрес Запада продолжают выступать соратники кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина. В частности, сегодня, 21 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад якобы уже подготовил планы по размещению иностранных военных контингентов в Украине.

"Неоднократно говорили о том, что существуют конкретные планы по размещению иностранных контингентов на территории Украины, и эти планы якобы уже готовы. Для нас это абсолютно неприемлемо", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать войну против Украины для того, чтобы на территории нашего государства не было войск НАТО.

Кремль, вероятно, готовится к нападению на несколько стран НАТО

Министр обороны Литвы Робертас Каунас в комментарии изданию LRT заявил, что РФ может перенести фокус эскалации с Украины на другие страны из-за постоянных неудач на фронте.

Робертас Каунас предупредил о планах Кремля / фото: скриншот с YouTube

Наибольшему риску в случае реализации Кремлем такого сценария, по мнению министра, подвергаются страны Балтии и Польша. При этом чиновник заверил, что пока признаков подготовки к полномасштабному нападению не фиксируется.

"Кремлю, Владимиру Путину нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и Балтийский регион и Польша являются ближайшей мишенью в этом случае", - убежден он.

Перед полномасштабным нападением РФ может прибегнуть к провокациям

Как пишет RMF24, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия может запустить над Польшей или другими странами восточного фланга НАТО рой беспилотников с маркировкой ВСУ.

Владислав Косиняк-Камыш раскрыл вероятный сценарий провокаций со стороны РФ / фото: скриншот с YouTube

Среди потенциальных целей для провокации под "украинским флагом" - страны Балтии, Финляндия и Румыния. В Варшаве также предупреждают о диверсиях, кибератаках, GPS-помехах и дезинформации.

У НАТО осталось мало времени на подготовку к потенциальной агрессии со стороны РФ

Подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец рассказал 24 каналу, что, согласно отчетам западных спецслужб, РФ может начать войну против Запада в 2027–2028 годах.

При этом оккупантам не нужно вводить танковую армию на территорию, например, Латвии. России будет достаточно, если в страну НАТО залетит и упадет российский вертолёт, а российская пропаганда сообщит, будто Россия не доверяет местным властям и вынуждена "направлять спасателей". А на самом деле это будут российские спецназовцы, которые проникнут в приграничную зону на 20–30 километров.

Нападение на страны НАТО выгодно россиянам, потому что тогда Альянс будет вынужден усиливать собственные силы и меньше поддерживать Украину.

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