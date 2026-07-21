Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

Анна Косик
21 июля 2026, 15:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Европейские чиновники активизируют подготовку к возможной агрессии со стороны России на фоне усиления давления со стороны Кремля.
Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины
Россия может напасть на страны НАТО, угроза реальна / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube, t.me/news_kremlin

О чем идет речь в материале:

  • Как Россия начинает готовиться к эскалации за пределами Украины
  • Где РФ может открыть новый фронт
  • Когда оккупанты потенциально будут готовы к нападению на страны НАТО

Страна-агрессор Россия с 2022 года не достигла желаемых результатов в Украине. Но это не останавливает оккупантов, и даже больше - в Кремле до сих пор не отказались от планов нападения на другие страны.

Главред узнал, на какие страны нацелена РФ, когда оккупанты могут открыть новый фронт и на какие провокации может решиться Кремль.

видео дня

Война России против НАТО уже началась

Кандидат политических наук, председатель Общественной лиги "Украина-НАТО", старший лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Джердж в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что Россия уже начала войну против НАТО, однако пока только в гибридном формате.

Кремль устраивает диверсии, поджигает склады, проводит информационные операции и даже осуществляет несанкционированные полеты дронов. В странах НАТО уже начинают ощущать угрозу со стороны РФ, но пока недостаточно.

"Дело в том, что Россия действительно усиливает там свои войска на границе с прибалтийскими странами, с Финляндией, так сказать, но мы видим очевидное. Очевидность заключается в том, что Россия уже давно воюет с НАТО. Как я говорю, в НАТО еще не все это поняли", - подчеркнул он.

Россия усиливает угрозы Западу

Пока европейцы только начинают менять подходы к обороне и продумывают варианты противодействия потенциальной агрессии РФ, в окружении Путина не чураются резких заявлений в адрес Запада.

В частности, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал начать боевые действия против союзников Украины в НАТО. Он заявил, что в настоящее время Россия ведет военные действия не в полную силу, а потому имеет резервы для удара по НАТО.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров / Инфографика: Главред

Главной такой резервной силой якобы могут стать "ахматовцы", которых сдерживает отсутствие соответствующего приказа Путина.

"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и нагло предоставляют оружие, данные и другую поддержку украинцам (неценз.)", - написал он.

Также с обвинениями в адрес Запада продолжают выступать соратники кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина. В частности, сегодня, 21 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад якобы уже подготовил планы по размещению иностранных военных контингентов в Украине.

"Неоднократно говорили о том, что существуют конкретные планы по размещению иностранных контингентов на территории Украины, и эти планы якобы уже готовы. Для нас это абсолютно неприемлемо", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать войну против Украины для того, чтобы на территории нашего государства не было войск НАТО.

Кремль, вероятно, готовится к нападению на несколько стран НАТО

Министр обороны Литвы Робертас Каунас в комментарии изданию LRT заявил, что РФ может перенести фокус эскалации с Украины на другие страны из-за постоянных неудач на фронте.

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины
Робертас Каунас предупредил о планах Кремля / фото: скриншот с YouTube

Наибольшему риску в случае реализации Кремлем такого сценария, по мнению министра, подвергаются страны Балтии и Польша. При этом чиновник заверил, что пока признаков подготовки к полномасштабному нападению не фиксируется.

"Кремлю, Владимиру Путину нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и Балтийский регион и Польша являются ближайшей мишенью в этом случае", - убежден он.

Перед полномасштабным нападением РФ может прибегнуть к провокациям

Как пишет RMF24, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия может запустить над Польшей или другими странами восточного фланга НАТО рой беспилотников с маркировкой ВСУ.

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины
Владислав Косиняк-Камыш раскрыл вероятный сценарий провокаций со стороны РФ / фото: скриншот с YouTube

Среди потенциальных целей для провокации под "украинским флагом" - страны Балтии, Финляндия и Румыния. В Варшаве также предупреждают о диверсиях, кибератаках, GPS-помехах и дезинформации.

У НАТО осталось мало времени на подготовку к потенциальной агрессии со стороны РФ

Подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец рассказал 24 каналу, что, согласно отчетам западных спецслужб, РФ может начать войну против Запада в 2027–2028 годах.

При этом оккупантам не нужно вводить танковую армию на территорию, например, Латвии. России будет достаточно, если в страну НАТО залетит и упадет российский вертолёт, а российская пропаганда сообщит, будто Россия не доверяет местным властям и вынуждена "направлять спасателей". А на самом деле это будут российские спецназовцы, которые проникнут в приграничную зону на 20–30 километров.

Нападение на страны НАТО выгодно россиянам, потому что тогда Альянс будет вынужден усиливать собственные силы и меньше поддерживать Украину.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине НАТО вторжение России Дмитрий Песков Польша атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине — СМИ

В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине — СМИ

17:24Война
Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: какие города и объекты станут целью

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: какие города и объекты станут целью

16:54Аналитика
Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

16:05Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

Последние новости

17:34

Умер украинский артист и танцор, который выступал в победоносном Евровидении

17:25

Какие люди рождены под знаком денег: четыре даты, притягивающие богатство

17:24

В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине — СМИ

17:04

Как отмыть кухонную раковину без химии за 5 минут — универсальное средство

16:54

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: какие города и объекты станут целью

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
16:52

Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой: что в нем было

16:45

Стиралка ломается быстрее из-за одного режима: специалисты назвали главную ошибку

16:33

Гороскоп Таро на сегодня 22 июля: Весам - верность, Рыбам - время для себя

16:30

Огородники раскрыли секрет крупных помидоров: нужно успеть до конца июляВидео

Реклама
16:24

45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж – СМИ

16:05

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

16:03

Древнее украинское слово "реманент": что оно на самом деле означает

15:49

Хитрый тест ПДД, который запутывает водителей: кто кому обязан уступить дорогуВидео

15:45

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

15:29

Мухи больше не испортят лето: забудьте о мертвых насекомых на окнах

15:19

Перец перестал расти и сбрасывает цветы — что не так с растением и что делатьВидео

15:16

Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской областиВидео

14:54

Александр Свищев - Федерация водного поло определила приоритеты развития на новый сезон

14:51

Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето

14:14

"Будет жарко": синоптик назвала даты, когда в Украине резко изменится погода

Реклама
14:09

Звезда первой величины готовится вернуться на шоу Victoria’s Secret

13:49

Художник случайно изобразил "путешественника во времени": что его выдало

13:27

Как количество детей может влиять на продолжительность жизни — ученые дали ответ

13:16

Россия ударила по центру Одессы ракетами и БПЛА: есть раненыеФото

13:15

О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

13:08

Чайник заблестит как новый: женщина раскрыла, что добавить при кипяченииВидео

13:02

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

12:45

Жена оккупанта переехала в чужое жилье и пожаловалась на грязь - реакция украинцев

12:24

Почему одна кошка постоянно лижет другую: учёные раскрыли язык мурлык

12:16

Очередная фейковая "победа" РФ в Константиновке: в ISW рассказали о текущей ситуация

12:08

Как сказать на украинском "мне по барабану" — меткие, но малоизвестные фразыВидео

12:00

Актеры Тышкевич и Томусяк рассекретили пол первенца

11:44

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

11:30

Соратница Трампа Лора Лумер, которая раньше была на стороне РФ, прибыла в Украину

11:29

Жена оригинально отомстила мужу всего за $6: такого не ожидал никто

10:59

Взрывчатку спрятали в кастрюлях: СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-ФранковскеФото

10:58

Китай нанес двойной удар по РФ: какие еще страны также отворачиваются от Кремля

10:49

Ленивая пицца за 35 минут: рецепт восхитительного домашнего блюда

10:46

Занудный Козерог и Рыбы-мученики: что друзья говорят за спиной каждого знака зодиака

10:35

Три знака зодиака оставят одиночество позади: кого удивит судьба

Реклама
10:27

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухниВидео

09:48

Зона "свободной охоты": украинские дроны открыли новый фронт против логистики РФ

09:26

Тарифы на воду в Киеве могут вырасти втрое: сколько будет стоить куб

09:24

В РФ пропагандисты устроили "бунт" против Кремля из-за лжи о Крыме — ISW

08:37

Атака на Крым: в Симферополе - масштабный пожар в районе логистического центраВидео

08:17

Гороскоп на завтра, 22 июля: Скорпионам — награда, Водолеям — признание

07:42

В Липецке - взрывы: под удар мог попасть завод, поставлявший сталь для ракетВидео

06:57

Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

05:36

Поймают волну удачи: какие три знака зодиака станут счастливчиками 21 июля

04:41

Сленг, о котором стыдно вспоминать: кого в СССР пренебрежительно называли "мочалками"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять