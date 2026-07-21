Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой: что в нем было

Написанное за несколько дней до крушения парохода письмо пассажира второго класса раскрыло атмосферу на борту и стало ценным историческим артефактом.

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Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой / Коллаж Главред, фото: Henry Aldridge Auctioneers, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что пассажир "Титаника" написал за четыре дня до катастрофы

Почему это письмо считается одной из самых редких находок

За сколько исторический документ могут продать на аукционе

Редкое письмо пассажира второго класса Генри Прайса Ходжеса, отправленное с борта "Титаника" всего за несколько дней до катастрофы, выставят на аукцион.

Исторический документ может уйти с молотка за сумму до 35 тысяч фунтов стерлингов (2,1 млн гривен) и уже привлек внимание коллекционеров благодаря уникальному описанию жизни на легендарном лайнере. Об этом пишет The Independent.

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10 апреля 1912 года Генри Прайс Ходжес, путешествовавший вторым классом, написал письмо своему другу Гектору Янгу. В тот момент "Титаник" только начал свой первый рейс, а пассажиры еще не подозревали, что спустя несколько дней корабль столкнется с айсбергом и затонет.

Что пассажир написал незадолго до гибели

В письме Ходжес прежде всего поблагодарил друга за внимание и поддержку перед отплытием.

"Дорогой Гектор, большое спасибо за телеграмму и за добрые пожелания. Это был добрый и внимательный поступок, который я очень ценю. Пожалуйста, передайте мою благодарность членам нашей Ассоциации", - писал он.

Что пассажир написал незадолго до гибели / Фото: Henry Aldridge Auctioneers

Он также рассказал, что путешествие началось спокойно, а на борту царила приятная атмосфера.

"До сих пор у нас все было прекрасно. Вы не видите никакого движения корабля, но погода прекрасная", - продолжал пассажир.

Особенно подробно Ходжес описал повседневную жизнь на лайнере. По его словам, вместо скучного морского путешествия вокруг кипела жизнь.

"На верхней палубе около 200 молодых людей маршируют и поют, другие играют в домино и карты в салонах, кто-то читает, кто-то пишет. Все это совсем не похоже на то, что ожидаешь увидеть в море. Я иду спать пораньше, потому что чувствую себя ужасно уставшим. Прощай, Гектор. С наилучшими пожеланиями. С уважением, ваш покорный слуга, Г. П. Ходжес", - заключил он.

Поездка, которая закончилась трагедией

Генри Прайс Ходжес сел на "Титаник" в Саутгемптоне (Англия), купив билет второго класса. Его конечной целью был Бостон (США), где он собирался навестить родственников.

Путешествие оборвалось в ночь на 15 апреля 1912 года / Фото: Henry Aldridge Auctioneers

Однако путешествие оборвалось в ночь на 15 апреля 1912 года, когда лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике. В результате катастрофы погибли около 1500 человек, включая самого Ходжеса. Позже его тело было обнаружено и похоронено на кладбище Фэрвью в канадском Галифаксе.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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