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Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой: что в нем было

Константин Пономарев
21 июля 2026, 16:52
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Написанное за несколько дней до крушения парохода письмо пассажира второго класса раскрыло атмосферу на борту и стало ценным историческим артефактом.
Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой
Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой / Коллаж Главред, фото: Henry Aldridge Auctioneers, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что пассажир "Титаника" написал за четыре дня до катастрофы
  • Почему это письмо считается одной из самых редких находок
  • За сколько исторический документ могут продать на аукционе

Редкое письмо пассажира второго класса Генри Прайса Ходжеса, отправленное с борта "Титаника" всего за несколько дней до катастрофы, выставят на аукцион.

Исторический документ может уйти с молотка за сумму до 35 тысяч фунтов стерлингов (2,1 млн гривен) и уже привлек внимание коллекционеров благодаря уникальному описанию жизни на легендарном лайнере. Об этом пишет The Independent.

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10 апреля 1912 года Генри Прайс Ходжес, путешествовавший вторым классом, написал письмо своему другу Гектору Янгу. В тот момент "Титаник" только начал свой первый рейс, а пассажиры еще не подозревали, что спустя несколько дней корабль столкнется с айсбергом и затонет.

Что пассажир написал незадолго до гибели

В письме Ходжес прежде всего поблагодарил друга за внимание и поддержку перед отплытием.

"Дорогой Гектор, большое спасибо за телеграмму и за добрые пожелания. Это был добрый и внимательный поступок, который я очень ценю. Пожалуйста, передайте мою благодарность членам нашей Ассоциации", - писал он.

Что пассажир написал незадолго до гибели
Что пассажир написал незадолго до гибели / Фото: Henry Aldridge Auctioneers

Он также рассказал, что путешествие началось спокойно, а на борту царила приятная атмосфера.

"До сих пор у нас все было прекрасно. Вы не видите никакого движения корабля, но погода прекрасная", - продолжал пассажир.

Особенно подробно Ходжес описал повседневную жизнь на лайнере. По его словам, вместо скучного морского путешествия вокруг кипела жизнь.

"На верхней палубе около 200 молодых людей маршируют и поют, другие играют в домино и карты в салонах, кто-то читает, кто-то пишет. Все это совсем не похоже на то, что ожидаешь увидеть в море. Я иду спать пораньше, потому что чувствую себя ужасно уставшим. Прощай, Гектор. С наилучшими пожеланиями. С уважением, ваш покорный слуга, Г. П. Ходжес", - заключил он.

Поездка, которая закончилась трагедией

Генри Прайс Ходжес сел на "Титаник" в Саутгемптоне (Англия), купив билет второго класса. Его конечной целью был Бостон (США), где он собирался навестить родственников.

Путешествие оборвалось в ночь на 15 апреля 1912 года
Путешествие оборвалось в ночь на 15 апреля 1912 года / Фото: Henry Aldridge Auctioneers

Однако путешествие оборвалось в ночь на 15 апреля 1912 года, когда лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике. В результате катастрофы погибли около 1500 человек, включая самого Ходжеса. Позже его тело было обнаружено и похоронено на кладбище Фэрвью в канадском Галифаксе.

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Также стало известно о том, что письмо из 1969 года удивило мир. Сочинение 11-летней школьницы, пролежавшее за диваном более полувека, привлекло внимание благодаря поразительно точным прогнозам о будущем.

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Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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