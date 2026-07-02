Цена превышает $5 млн: что написано в самом дорогом письме мира

Деловое письмо 1847 года оказалось бесценным артефактом. Все дело в уникальных почтовых марках, которые сегодня считаются легендой для коллекционеров.

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Самое дорогое письмо в мире / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, Freepik

Вы узнаете:

Как обычное письмо оказалось дороже роскошного особняка

Что скрывалось в самом дорогом конверте

Как одна ошибка на марке превратила бумагу в сокровище

Обычное деловое письмо, отправленное почти 170 лет назад с острова Маврикий во Францию, сегодня считается самым дорогим в мире.

Его содержание не представляет особой ценности, однако именно этот документ стал настоящей легендой среди коллекционеров благодаря двум редчайшим почтовым маркам. Об этом пишет Oddity Central.

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Так называемое "Бордоское письмо" было отправлено 4 октября 1847 года торговцем вином Эдвардом Фрэнсисом из Порт-Луи своим партнерам в Бордо.

В письме сообщалось лишь о получении партии из 48 бочек вина и успешной продаже почти трети груза. Тогда отправитель использовал две недорогие почтовые марки, даже не подозревая, что спустя столетия они будут стоить миллионы долларов.

Как обычное письмо стало бесценным

Главная ценность письма заключается в уникальном сочетании двух легендарных марок - "Маврикийской синей" и "Маврикийской розовой". Особенно ценится синяя версия, которая считается одной из самых дорогих и известных почтовых марок в истории филателии.

Ценность письма заключается в уникальном сочетании двух легендарных марок / Фото: Reddit

Именно наличие обеих оригинальных марок на одном конверте сделало "Бордоское письмо" уникальным. Сегодня его оценочная стоимость превышает 5 миллионов долларов, что делает его самым дорогим письмом в мире.

Ошибка, которая превратилась в сокровище

История этих марок началась с обычной типографской ошибки. В 1847 году гравер по ошибке разместил рядом с профилем королевы Виктории надпись Post Office ("Почта") вместо правильной Post Paid ("Почтовый сбор оплачен").

До обнаружения ошибки успели выпустить и продать около 500 экземпляров. Позже опечатку исправили, однако именно первые марки стали настоящей легендой среди коллекционеров.

Самое дорогое письмо в мире оказалось обычной запиской / Фото: Wikipedia

По оценкам специалистов, до наших дней сохранилось всего 27 таких марок - 12 синих и 15 розовых. Чистые экземпляры "Маврикийской синей" без конвертов могут стоить от 10 до 15 миллионов долларов, однако появляются на рынке крайне редко.

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