"Люблю тебя": Тарас Цимбалюк рассекретил отношения с известной актрисой

Актер долгое время держал интригу о своей личной жизни.

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Тарас Цимбалюк - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Тарас Цимбалюк сделал любовное признание

Кто избранница актера

Слухи вокруг личной жизни секс-символа украинского кино Тараса Цимбалюка официально подтвердились. Актер рассекретил роман с актрисой Еленой Светлицкой, выложив в Instagram романтичный видеоролик, в котором собрал лучшие моменты их любовной истории.

На видео пара не скрывает своих чувств: они страстно целуются, вместе отдыхают в Карпатах, веселятся на съемочных площадках и дурачатся в гримерках. Внимательные фанаты подозревали актеров в романе еще с января 2026 года: пара регулярно появлялась в публикациях друг друга, но долгое время хранила молчание о своем статусе.

видео дня

"Люблю тебя", - развеял последние сомнения Цимбалюк.

Елена Светлицкая - девушка Тараса Цимбалюка / скрин из видео

Отдельный отклик у публики вызвал эпизод, в котором Цимбалюк вручает Елене красную розу - прямо как в знаменитом реалити "Холостяк", дав понять, что именно она стала его избранницей. Поклонники недоумевают, зачем актер пошел на шоу, если его счастье было настолько близко.

Публикация мгновенно собрала тысячи лайков и сотни восторженных отзывов. Подписчики и коллеги актеров принялись поздравлять новую яркую пару украинского шоу-бизнеса.

Цимбалюк и Светлицкая вместе минимум с зимы 2026 / скрин из видео

"Давно это чувствовала! Вы даже похожи между собой, и у вас на совместных видео глаза сияли. Будьте всегда счастливы"

"Очень красивая пара. Будьте счастливы! Рада за вас"

"Как это мило... вначале"

"Вы невероятно красивы"

"Счастья вам! Ждала это видео"

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О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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