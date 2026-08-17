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"Люблю тебя": Тарас Цимбалюк рассекретил отношения с известной актрисой

Кристина Трохимчук
17 августа 2026, 15:41
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Актер долгое время держал интригу о своей личной жизни.
Тарас Цимбалюк - отношения
Тарас Цимбалюк - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк сделал любовное признание
  • Кто избранница актера

Слухи вокруг личной жизни секс-символа украинского кино Тараса Цимбалюка официально подтвердились. Актер рассекретил роман с актрисой Еленой Светлицкой, выложив в Instagram романтичный видеоролик, в котором собрал лучшие моменты их любовной истории.

На видео пара не скрывает своих чувств: они страстно целуются, вместе отдыхают в Карпатах, веселятся на съемочных площадках и дурачатся в гримерках. Внимательные фанаты подозревали актеров в романе еще с января 2026 года: пара регулярно появлялась в публикациях друг друга, но долгое время хранила молчание о своем статусе.

видео дня

"Люблю тебя", - развеял последние сомнения Цимбалюк.

Елена Светлицкая - девушка Тараса Цимбалюка
Елена Светлицкая - девушка Тараса Цимбалюка / скрин из видео

Отдельный отклик у публики вызвал эпизод, в котором Цимбалюк вручает Елене красную розу - прямо как в знаменитом реалити "Холостяк", дав понять, что именно она стала его избранницей. Поклонники недоумевают, зачем актер пошел на шоу, если его счастье было настолько близко.

Публикация мгновенно собрала тысячи лайков и сотни восторженных отзывов. Подписчики и коллеги актеров принялись поздравлять новую яркую пару украинского шоу-бизнеса.

Цимбалюк и Светлицкая вместе минимум с зимы 2026
Цимбалюк и Светлицкая вместе минимум с зимы 2026 / скрин из видео

"Давно это чувствовала! Вы даже похожи между собой, и у вас на совместных видео глаза сияли. Будьте всегда счастливы"

"Очень красивая пара. Будьте счастливы! Рада за вас"

"Как это мило... вначале"

"Вы невероятно красивы"

"Счастья вам! Ждала это видео"

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Ранее Главред сообщал Халит Эргенч и Мерьем Узерли, прославившиеся на весь мир благодаря ролям султана Сулеймана и Хюррем султан в сериале "Великолепный век", впервые за 15 лет воссоединились в одном проекте. Первые кадры фильма "Весна в Имрозе" появились в YouTube.

Также избранник Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, перенес операцию на ноге. В своем Instagram мужчина показал кадр из больничной палаты, где лежит на койке в гипсе.

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О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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