Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Вот и все": Слава Демин потерял близкого человека

Алена Кюпели
16 августа 2026, 17:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Демин рассказал, что более двух месяцев родные пытались улучшить состояние женщины, но не смогли ей помочь.
Слава Демин
Слава Демин сообщил о горе в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Кратко:

  • Что случилось с бабушкой Демина
  • Какими подробностями он поделился

Журналист и блогер Слава Демин сообщил о смерти своей бабушки.

К публикации в Instagram он приложил фото, на котором пожилая женщина в светлом пальто и голубой вязаной шапке стоит в дверях дома, опираясь на трость.

видео дня

Демин отметил, что "физически бабушки больше нет", но в памяти она останется навсегда. Больше двух месяцев родные пытались улучшить её состояние.

Слава Демин потерял бабушку
Слава Демин потерял бабушку / Скриншот Instagram/slavademin_official

"Вот и всё... Моей бабушки больше нет. Но только физически. Ведь в памяти она навсегда", - написал Демин.

Он добавил, что 2,5 месяца семья пыталась улучшить её состояние, однако не получилось. Подробностей о причине смерти автор не приводит.

Под публикацией уже появились сотни соболезнований. Многие пользователи пишут слова поддержки и сочувствия.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Арсен Мирзоян решился на перемены и показал результаты своего перевоплощения поклонникам.

Ранее также популярная украинская актриса театра и кино Кристина Корчинская впервые стала мамой и показала фото радостного события.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Демин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила дронами по Одесской области: что известно о раненых и "прилетах"

РФ ударила дронами по Одесской области: что известно о раненых и "прилетах"

17:33Регионы
Бронирование ужесточают с 1 сентября: кому откажут и что будет с действующей бронью

Бронирование ужесточают с 1 сентября: кому откажут и что будет с действующей бронью

17:29Аналитика
Потери РФ достигли рекордных показателей: в Кремле могут готовить новую мобилизацию

Потери РФ достигли рекордных показателей: в Кремле могут готовить новую мобилизацию

17:22Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Черная полоса подходит к концу: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Черная полоса подходит к концу: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Последние новости

18:38

Новая королева гимнастики: 18-летняя Таисия Онуфрийчук взорвала чемпионат мира

18:33

Сантехники раскрыли хитрый трюк: засор канализации исчезнет за секундыВидео

18:17

Золото Сталина: тайный груз советского крейсера нашли в арктическом море

18:10

Жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше до 23 августа

18:09

Почему 17 августа не благоприятный день для женитьбы: какой церковный праздник

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
18:02

Зачем хозяйки кладут пузырчатую пленку на полки — причина

17:51

"Вот и все": Слава Демин потерял близкого человека

17:35

Рыбалка стала кошмаром: морской монстр атаковал мужчину прямо в лодкеВидео

17:33

РФ ударила дронами по Одесской области: что известно о раненых и "прилетах"Видео

Реклама
17:29

Бронирование ужесточают с 1 сентября: кому откажут и что будет с действующей бронью

17:22

Потери РФ достигли рекордных показателей: в Кремле могут готовить новую мобилизацию

17:09

В 44 года внезапно умерла популярная львовская художница

16:54

Зачем брать теннисный мяч в самолет: простой трюк для туристов

16:34

Одна кнопка в авто поможет заметно сократить расход топлива: простой трюкВидео

16:29

Звезда "Не родись красивой" стремительно теряет слух и зрение

16:17

Зачем класть лавровый лист у входной двери: удивительный трюк бабушек

16:15

Популярная украинская актриса стала мамой и показала фото

16:11

Вскоре удары ВСУ по РФ могут стать мощнее российских атак – ветеран

16:08

Названы 50 "признаков" конца света: таймер запущен более века назад

16:00

Почему не следует оставлять грязную посуду в раковине на ночь: названа скрытая угроза

Реклама
15:21

Украинец вырастил помидор весом 1,2 кг и удивил ценойВидео

15:20

Зачем опытные повара кладут перец в кипяток перед приготовлением: результат удивит

15:18

Когда собирать баклажаны, чтобы они не были горькими: признаки зрелости

14:53

Если заклинило шаровой кран: как его легко открыть за 10 минут без вызова сантехника

14:40

Дарить или нет: остаются ли цветы на 1 сентября обязательным атрибутом

14:31

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:28

Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

14:07

Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

14:01

Сжигание мусора во дворе: за что грозит штраф в размере 6000 грн

13:42

До конца августа случится перелом: четыре знака зодиака оставят прошлое позади

13:13

На стройке нашли сундук с золотом на 9 млн евро: кому достанется кладВидео

13:11

У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в КрымуВидео

12:51

Опасный четверг и удачная пятница: лунный календарь на 17–23 августа

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 17 августа: Петухам - решительность, Козлам - обида

12:36

Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

12:26

Спатифиллум будет пышно цвести до глубокой осени: чем подкормить растение в августе

12:24

Растения легче перенесут жару: новый восточный метод покоряет украинцев

12:23

Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться

12:11

9 метров на одной руке: зачем индиец отращивал ногти 66 лет

11:48

Арсен Мирзоян состриг кудри: как он сейчас выглядит

Реклама
11:39

"Денег нет, пишите жалобу": люди требуют от ПриватБанка вернуть деньги

11:39

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

11:28

Гороскоп Таро на завтра 17 августа: Тельцам - защищаться, Скорпионам - забота

11:17

ВСУ добились успехов на Донбассе: в ISW раскрыли, где есть продвижение

11:12

РФ выпустила по Украине тысячи дронов и авиабомб: Зеленский назвал цифры за неделюФото

11:05

Гороскоп удачи на 17–23 августа: назван самый счастливый день для каждого знака

10:51

Это провал: Меган и Гарри посоветовали исчезнуть по странной причине

10:47

Ретроград не помеха: трем знакам стоит готовиться к крутому повороту судьбы

10:35

Почему невесту переносят через порог: главные свадебные суеверия

10:29

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять