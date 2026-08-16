"Вот и все": Слава Демин потерял близкого человека

Демин рассказал, что более двух месяцев родные пытались улучшить состояние женщины, но не смогли ей помочь.

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Слава Демин сообщил о горе в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Кратко:

Что случилось с бабушкой Демина

Какими подробностями он поделился

Журналист и блогер Слава Демин сообщил о смерти своей бабушки.

К публикации в Instagram он приложил фото, на котором пожилая женщина в светлом пальто и голубой вязаной шапке стоит в дверях дома, опираясь на трость.

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Демин отметил, что "физически бабушки больше нет", но в памяти она останется навсегда. Больше двух месяцев родные пытались улучшить её состояние.

Слава Демин потерял бабушку / Скриншот Instagram/slavademin_official

"Вот и всё... Моей бабушки больше нет. Но только физически. Ведь в памяти она навсегда", - написал Демин.

Он добавил, что 2,5 месяца семья пыталась улучшить её состояние, однако не получилось. Подробностей о причине смерти автор не приводит.

Под публикацией уже появились сотни соболезнований. Многие пользователи пишут слова поддержки и сочувствия.

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О персоне: Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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