Если заклинило шаровой кран: как его легко открыть за 10 минут без вызова сантехника

Вы узнаете:
- Какая ошибка чаще всего приводит к поломке шарового крана
- Как долго должна действовать проникающая смазка
- Как раскачать механизм без риска сломать его
Шаровой кран, который долго не трогали, со временем начинает "туго ходить" - и попытка провернуть его со всей силы почти гарантированно заканчивается сорванной ручкой и вызовом сантехника. Именно резкое усилие в нужном направлении является главной ошибкой, которую допускают владельцы квартир и домов, когда механизм на трубе с горячей или холодной водой перестает поддаваться, сообщает УНИАН.
Первый шаг - снять нагрузку с проблемного участка. Подачу воды перекрывают выше по направлению трубы, открыв ближайший исправный вентиль, а не тот, который заклинило. Это позволяет сбросить давление в системе и работать с механизмом безопасно.
Далее необходимо очистить зону соединения ручки со штоком: именно там скапливаются грязь и ржавчина, которые и блокируют ход. После очистки участок аккуратно обрабатывают проникающей смазкой и оставляют на 10–15 минут, чтобы средство проникло в зазоры и размягчило механизм.
Раскачивание вместо силы
Ключевой прием - движение не в ту сторону, куда вам нужно, а поперек нее. Механизм берут за ручку и выполняют два-три коротких движения влево-вправо, не пытаясь сразу повернуть кран в рабочее положение.
Как только появится ощущение, что узел поддается, амплитуду постепенно увеличивают. Этого обычно хватает, чтобы повернуть кран на пол-оборота в нужную сторону и либо перекрыть воду, либо восстановить её подачу.
Когда ремонт уже не имеет смысла
Если ни смазка, ни раскачивание не дали результата, механизм с высокой вероятностью исчерпал свой ресурс. В таком случае старый кран придется демонтировать, очистить соединения от ржавчины и грязи и установить новый.
Самая простая профилактика - не давать узлу простаивать: краны рекомендуется периодически открывать и закрывать без необходимости, чтобы механизм не закисал.
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Об источнике: УНИАН
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