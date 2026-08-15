РФ может начать новое наступление и усилить удары: в NYT назвали сроки

США и Россия могут попытаться определить дальнейшую судьбу Украины без непосредственного участия европейских стран.

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РФ может перейти в новое наступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Зимний период способен оказаться для Украины еще более тяжелым

Путин может принять решение о проведении нового наступления

Зимой Россия может попытаться существенно нарастить интенсивность боевых действий, одновременно усилив давление на украинские военные позиции, города и объекты гражданской инфраструктуры.

На Западе допускают, что Москва постарается воспользоваться сохраняющимся дефицитом украинских средств противовоздушной обороны, сообщает The New York Times со ссылкой на западных представителей и аналитиков.

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По их оценкам, предстоящий зимний период способен оказаться для Украины еще более тяжелым. Не исключено, что Владимир Путин примет решение о проведении нового наступления, целью которого станут как позиции украинских Сил обороны, так и объекты инфраструктуры.

Отдельное беспокойство вызывает ситуация с украинской ПВО. Ее ограниченные возможности, считают собеседники издания, могут создать для России дополнительные условия для проведения более масштабных ракетных и воздушных атак. В первую очередь под угрозой могут оказаться украинские населенные пункты и энергетические объекты.

Кроме того, западные чиновники допускают, что российские власти могут объявить очередную мобилизационную кампанию. Однако Кремль, как предполагается, способен отложить такое решение до парламентских выборов, намеченных на сентябрь.

При этом европейские представители не видят признаков того, что российский президент сейчас настроен на полноценный и содержательный переговорный процесс. В Европе предполагают, что ключевое влияние на возможные договоренности с Москвой по-прежнему будет принадлежать Вашингтону.

Одновременно европейские государства опасаются, что США и Россия могут попытаться определить дальнейшую судьбу Украины без непосредственного участия европейских стран. Поэтому представители Европы настаивают на том, чтобы их интересы и позиции были учтены при разработке любых будущих договоренностей.

По данным издания, одной из главных целей Кремля остается установление полного контроля над Донбассом. Если российской стороне не удастся добиться этого до осени 2027 года, вероятность перехода к более серьезным переговорам, по оценкам чиновников, может увеличиться.

Вероятность активизации армии РФ - прогноз

Военный аналитик и майор запаса Алексей Гетьман допускает, что российские войска могут усилить свое присутствие и активность на севере Украины. При этом, по его оценке, возможные действия РФ не обязательно будут направлены непосредственно на захват Киева или Чернигова.

Эксперт считает, что одна из главных задач Москвы может заключаться в том, чтобы заставить украинское командование перераспределить имеющиеся ресурсы и увеличить количество войск на северном участке.

По словам Гетьмана, усиление давления в этом районе способно вынудить Украину перебросить туда дополнительные подразделения. Это, в свою очередь, приведет к растягиванию украинской обороны и уменьшению концентрации сил на других направлениях.

Таким образом, потенциальная активизация РФ на севере может иметь целью не столько продвижение вглубь украинской территории, сколько создание дополнительных проблем для Сил обороны и формирование более выгодных условий для российских атак на других участках фронта.

Напомним, Олег Жданов отмечал, что риск открытия полноценного второго фронта с территории Беларуси маловероятен, однако исключать скрытые операции агрессора нельзя.

Ранее глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины.

Как сообщал Главред, командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко заявлял, что Россия может попытаться создать новое направление давления на Украину с территории Беларуси, однако для масштабной операции противнику потребуются значительные ресурсы. Сейчас украинские силы делают все, чтобы не допустить такого развития событий.

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