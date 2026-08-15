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Зачем замораживать картофельную шелуху: хитрость, о которой знают лишь единицы

Марина Иваненко
15 августа 2026, 19:36
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Картофельную шелуху не стоит выбрасывать: её можно замораживать, использовать для приготовления удобрений и ухода за пятками.
Полезные свойства картофельной шелухи
Польза картофельной шелухи / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем замораживать картофельную шелуху
  • Как приготовить из него удобрение
  • Как использовать кожуру для ухода за пятками

Обычно картофельную шелуху считают обычными отходами и сразу выбрасывают в мусор. Однако опытные хозяева советуют не спешить, а вместо этого замораживать её в морозильной камере. Картофельная кожура содержит определенное количество питательных веществ, которые после переработки можно использовать в качестве органической подкормки для растений. Главред расскажет подробнее.

Как сообщают на ТСН, картофельную шелуху можно использовать для приготовления домашнего удобрения. В то же время такую подкормку не стоит воспринимать как полную замену профессиональным удобрениям, ведь ее состав и польза зависят от способа приготовления и потребностей конкретных растений.

видео дня

Польза картофельной шелухи для растений

Кожура картофеля содержит калий, фосфор, кальций, магний, железо и другие минеральные вещества. Такую органическую подкормку чаще всего используют для ягодных кустарников - малины, крыжовника и смородины. Её также можно применять для некоторых декоративных растений.

В то же время не стоит ожидать гарантированного увеличения урожая только благодаря картофельной шелухе. Растениям нужен комплекс питательных веществ, а эффективность любой подкормки зависит от состава почвы, состояния культуры и условий выращивания.

Как приготовить удобрение из замороженной шелухи

Для приготовления жидкой подкормки замороженную шелуху можно залить горячей водой, оставить настаиваться, а затем процедить. Готовый настой используют для полива растений.

Еще один вариант - предварительно высушить кожуру. Для этого её нарезают, раскладывают тонким слоем на пергаменте и сушат в духовке при невысокой температуре до полного высыхания. После этого сырьё можно хранить в сухом герметичном контейнере.

Замороженная или высушенная шелуха удобна тем, что её можно заготовить заранее и использовать постепенно в течение сезона.

Видео о пользе картофельной шелухи можно посмотреть здесь:

Маска из картофельной шелухи для ухода за пятками

Картофельную шелуху используют не только в садоводстве, но и в домашних косметических процедурах. Для смягчения огрубевшей кожи стоп 400 г шелухи заливают 400 мл воды, добавляют две столовые ложки льняного семени, доводят до кипения и варят на слабом огне около 30 минут.

Охлажденную смесь разминают до кашеобразной консистенции. Ноги погружают в нее примерно на 20 минут, после чего промывают водой и наносят увлажняющий или питательный крем.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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