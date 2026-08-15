Несколько минут — и Wi-Fi начнет 'летать': что нужно сделать с роутером

Вы узнаете:
- Где именно нельзя ставить роутер
- Какие материалы блокируют сигнал
Иногда бывают ситуации, когда скорость домашнего Wi-Fi резко падает, а повысить качество не удается. Причиной этого может быть не сам роутер, а место, где он установлен.
Главред решил разобраться, как можно улучшить скорость Wi-Fi дома.
Где не стоит ставить роутер
Миллионы пользователей сами снижают скорость своего интернета из-за неудачного расположения роутера. Место установки устройства может оказывать "огромное влияние" на качество услуги, и смена местоположения часто дает больший эффект, чем любые настройки, пишет Mirror.
Причина кроется в физике распространения радиоволн в жилом помещении, а не в работе провайдера.
"Местоположение вашего роутера может повлиять на ваш Wi-Fi. Сигналы Wi-Fi ослабевают, когда проходят сквозь предметы, и некоторые материалы блокируют сигнал сильнее, чем другие", - объясняют эксперты.
Наиболее сильно поглощают радиоволны вода, металл и стекло. Именно поэтому стоит держать устройство подальше от радиаторов отопления и аквариумов.
Лучшее место для роутера в доме
Оптимальная точка - центральная часть жилья, причем роутер не должен стоять на полу: идеальный вариант - полка.
Если у устройства несколько антенн, их следует развернуть в разные стороны, чтобы охватить максимальную площадь.
Для техники, которую не нужно переносить с места на место, специалисты рекомендуют вообще отказаться от беспроводного подключения в пользу кабеля Ethernet - это дает самый стабильный результат.
Где нужно ставить роутер - видео:
Читайте также:
- Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд - простой лайфхак
- Окна будут оставаться чистыми значительно дольше: что добавить в воду для мытья
- Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред