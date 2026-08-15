Несколько минут — и Wi-Fi начнет 'летать': что нужно сделать с роутером

Есть предметы, которые заглушают сигнал Wi-Fi, поэтому, переставив роутер, можно улучшить качество соединения.

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Простой способ улучшить качество интернета / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где именно нельзя ставить роутер

Какие материалы блокируют сигнал

Иногда бывают ситуации, когда скорость домашнего Wi-Fi резко падает, а повысить качество не удается. Причиной этого может быть не сам роутер, а место, где он установлен.

Главред решил разобраться, как можно улучшить скорость Wi-Fi дома.

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Где не стоит ставить роутер

Миллионы пользователей сами снижают скорость своего интернета из-за неудачного расположения роутера. Место установки устройства может оказывать "огромное влияние" на качество услуги, и смена местоположения часто дает больший эффект, чем любые настройки, пишет Mirror.

Причина кроется в физике распространения радиоволн в жилом помещении, а не в работе провайдера.

"Местоположение вашего роутера может повлиять на ваш Wi-Fi. Сигналы Wi-Fi ослабевают, когда проходят сквозь предметы, и некоторые материалы блокируют сигнал сильнее, чем другие", - объясняют эксперты.

Наиболее сильно поглощают радиоволны вода, металл и стекло. Именно поэтому стоит держать устройство подальше от радиаторов отопления и аквариумов.

Признаки того, что роутер нужно заменить / Инфографика: Главред

Лучшее место для роутера в доме

Оптимальная точка - центральная часть жилья, причем роутер не должен стоять на полу: идеальный вариант - полка.

Если у устройства несколько антенн, их следует развернуть в разные стороны, чтобы охватить максимальную площадь.

Для техники, которую не нужно переносить с места на место, специалисты рекомендуют вообще отказаться от беспроводного подключения в пользу кабеля Ethernet - это дает самый стабильный результат.

Где нужно ставить роутер - видео:

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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