Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд такие задания могут казаться простыми, но скрытые детали зачастую заметить довольно сложно.
Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно найти скрытое число на изображении. На выполнение задания дается всего пять секунд.
Если вы любите подобные задания, попробуйте проверить себя: Тест на IQ: нужно найти 10 отличий между лисами за 15 секунд.
Картинка содержит яркий разноцветный узор, среди которого спрятано число. Из-за большого количества деталей его непросто заметить с первого взгляда.
Если вам удалось быстро найти число, это может свидетельствовать о хорошей внимательности и способности концентрироваться на деталях. В то же время подобные головоломки не являются точным тестом на IQ, а прежде всего служат развлечением и тренировкой наблюдательности.
По подсказке, скрытая девятка расположена в четвёртой строке, третья справа. Число маскируется среди яркого разноцветного узора.
Подобные головоломки могут стимулировать внимание, концентрацию и аналитическое мышление. Они также помогают разнообразить досуг и потренировать способность быстро находить детали.
Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было быстро находить скрытые детали. В одном из таких тестов читателям предлагали найти четыре отличия между картинками с ежиком всего за 8 секунд.
Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти три отличия на картинке с автомобилем, стоящим на скале, за 25 секунд.
Читайте также:
- Тест на характер по цвету глаз: что они расскажут о личности ребенка
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "закованного" автомобиля за 29 с
- Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки
Об источнике: The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред