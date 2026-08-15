Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

Число, спрятанное среди разноцветного узора, легко пропустить, но самые внимательные смогут найти его за пять секунд.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-chislo-6-sredi-mnozhestva-9-za-pyat-sekund-10788647.html Ссылка скопирована

Нужно найти шестёрку среди девяток / Фото: instantprint

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд такие задания могут казаться простыми, но скрытые детали зачастую заметить довольно сложно.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно найти скрытое число на изображении. На выполнение задания дается всего пять секунд.

Если вы любите подобные задания, попробуйте проверить себя: Тест на IQ: нужно найти 10 отличий между лисами за 15 секунд.

видео дня

Картинка содержит яркий разноцветный узор, среди которого спрятано число. Из-за большого количества деталей его непросто заметить с первого взгляда.

Нужно найти шестёрку среди девяток / Фото: instantprint

Если вам удалось быстро найти число, это может свидетельствовать о хорошей внимательности и способности концентрироваться на деталях. В то же время подобные головоломки не являются точным тестом на IQ, а прежде всего служат развлечением и тренировкой наблюдательности.

По подсказке, скрытая девятка расположена в четвёртой строке, третья справа. Число маскируется среди яркого разноцветного узора.

Ответ на головоломку / Фото: instantprint

Подобные головоломки могут стимулировать внимание, концентрацию и аналитическое мышление. Они также помогают разнообразить досуг и потренировать способность быстро находить детали.

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было быстро находить скрытые детали. В одном из таких тестов читателям предлагали найти четыре отличия между картинками с ежиком всего за 8 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти три отличия на картинке с автомобилем, стоящим на скале, за 25 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред