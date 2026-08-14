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Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

Виталий Кирсанов
14 августа 2026, 22:12
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Киев передал администрации Трампа оценку, что РФ не сможет захватить Донбасс до 2028 года.
Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией
Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/GeneralStaff.ua

Что написано в материале Kyiv Independent:

  • Темпы продвижения войск РФ снизились до менее чем 100 кв км в месяц
  • Кремль готовит принудительную мобилизацию 500 000 человек
  • Документ посольство Украины в Вашингтоне передало администрации Трампа

Украина в частном порядке передала администрации президента США Дональда Трампа оценку, согласно которой армия РФ не сможет полностью захватить территорию Донецкой области даже в течение 2027 года. Об этом пишет Kyiv Independent, журналисты которого ознакомились с соответствующим документом.

Согласно переданным американской стороне данным, темпы продвижения российских войск снизились до менее чем 100 квадратных километров в месяц. При этом Украина продолжает контролировать около 21-22% территории Донецкой области.

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Если российская армия сохранит нынешние темпы продвижения, достижение заявленных Москвой целей по захвату региона, согласно украинской оценке, потенциально может быть отложено на период после 2027 года.

Документ посольство Украины в Вашингтоне передало администрации Трампа. По мнению авторов публикации, приведенная Киевом оценка может заставить американскую администрацию пересмотреть предположение о том, что Россия способна захватить украинские территории военным путем, если Киев не согласится передать их добровольно.

Неназванный представитель Белого дома подтвердил Kyiv Independent, что администрация Трампа получила украинскую оценку ситуации на фронте.

"Президент и его команда, как и прежде, привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом в отношении того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения", – сказал он.

В указанном документе также содержатся предупреждения о том, что Кремль может попытаться компенсировать свои трудности, усилив кампанию по вербовке контрактников в свою армию и, возможно, начав принудительную мобилизацию еще до 500 000 человек после сентябрьских выборов.

Это может произойти на фоне высоких потерь России на фронте, которые, согласно украинским данным, приведенным в документе, только в июле составили около 42,8 тысяч человек.

В документе также подробно описаны результаты украинской кампании дальних ударов по РФ. В частности, утверждается, что удары по российской нефтяной инфраструктуре сократили нефтеперерабатывающие мощности страны-агрессора более чем на 30%, а экономические потери оцениваются примерно в 15 миллиардов долларов. Согласно документу, Украина также атаковала примерно 200 судов, связанных с теневым флотом России в Черном и Азовском морях.

Вместе с тем документ предупреждает руководство США об остром дефиците ракет-перехватчиков Patriot в Украине.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Может ли РФ открыть новый фронт - мнение военного

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин считает, что Россия может попытаться открыть новый фронт на севере Украины. По его словам, Кремль потенциально может использовать территорию Беларуси для наступления в направлении Черниговской и Сумской областей.

По мнению Капустина, такой сценарий может быть связан со стремлением Москвы изменить нынешнюю ситуацию на фронте. Он предполагает, что открытие нового направления стало бы одним из способов нарушить баланс сил, который пока не позволяет России получить существенное преимущество.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как сообщал Главред, с января по август 2026 года украинские военные провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении. Под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, аналитики проекта DeepState зафиксировали продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области. Изменения линии фронта были замечены в Часовом Яру и вблизи Ильиновки.

Напомним, что российское командование не отказалось от использования бронетехники после провального механизированного штурма под Добропольем в конце июля - армия РФ будет искать новые схемы прорыва украинской обороны, в то время как Киев параллельно готовит собственный вариант действий. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В НАТО не считают, что Россия сможет захватить пояс крепостей на Донбассе до конца 2027 года. Там отмечают, что наступление российских войск продвигается значительно медленнее, чем ожидала сама Москва.

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Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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