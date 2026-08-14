15 августа - Успение Пресвятой Богородицы: как провести церковный праздник

Успение Богородицы считается светлым и спокойным праздником.

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Успение Богородицы считается светлым и спокойным праздником / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 15 августа

Что можно делать 15 августа

Что нельзя делать 15 августа

В субботу, 15 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие также вспоминают Киево-Печерскую икону Успения Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 августа

Успение Богородицы считается светлым и спокойным праздником. Им завершается годовой цикл двунадесятых праздников и вспоминается окончание земной жизни Девы Марии. С этим событием связана одна из наиболее почитаемых святынь Киево-Печерской лавры - икона Успения Пресвятой Богородицы.

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Согласно церковному преданию, Богородица передала образ четырем мастерам, которые занимались строительством Успенского собора. Произошло это во Влахернском храме. Позднее мастера передали икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским.

С XVII века и до начала XX столетия святыня находилась над царскими вратами Успенского собора Киево-Печерской лавры. Перед иконой верующие молились в особенно тяжелые времена. В частности, к ней обращались во время осады Чигирина турецко-татарскими войсками в 1677 году.

Во время Второй мировой войны, когда Киев находился под немецкой оккупацией, икону передали в Музей западного и восточного искусства. В январе 1944 года ее вместе с другими музейными ценностями вывезли в Восточную Пруссию. Согласно имеющимся сведениям, святыня была утрачена в феврале 1945 года в районе Кенигсберга.

В настоящее время в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры хранится список иконы, созданный в первой половине XIX века.

Приметы 15 августа

Если 15 августа солнечно и тепло, осень будет сухой и погожой.

Дождь в этот день предвещает дождливую осень и богатый урожай грибов.

Если утром много росы, погода в ближайшие дни будет ясной.

Что нельзя делать 15 августа

По народным верованиям, в этот день следует избегать ссор, оскорблений и споров, ведь любой конфликт может иметь длительные последствия. Также не рекомендовали спешить, создавать лишний шум или браться за работу с острыми предметами без необходимости. День советовали провести спокойно, в молитве, добрых делах и с миром в сердце.

Особый запрет касается женской работы: 15 августа нельзя убирать, стирать, готовить и заниматься рукоделием - по поверью, игла или спица могут "уколоть" Пречистую, а мирские хлопоты мешают вознесению Богородицы на небеса. Все домашние дела принято завершать заранее, накануне праздника.

Не рекомендуется в этот день и стричь волосы - считалось, что так можно "укоротить" свою судьбу или жизнь.

Что можно делать 15 августа

В день Успения Пресвятой Богородицы верующие обращаются к Божией Матери с молитвами о здоровье, благополучии и защите. Перед иконой Успения также принято просить избавления от вредных привычек, дурных мыслей и других жизненных проблем.

Церковная традиция призывает провести этот день спокойно, сохраняя мир в душе. Не следует ссориться, проявлять злость, распространять сплетни и клевету, завидовать другим, мстить или предаваться отчаянию.

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