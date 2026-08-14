Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Закат солнца в банке: как превратить арбузные корки в королевское варенье

Анна Ярославская
14 августа 2026, 11:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Из арбузных корок можно приготовить роскошный десерт.
Варенье из арбузных корок
Джем из арбузных корок - простой рецепт вкусного лакомства / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Из арбузных корок готовят полезный джем
  • Добавление яблок или ягод придает десерту яркий аромат
  • Простые рецепты помогут сократить отходы и сэкономить бюджет

Август - месяц арбузов. И практически у каждой хозяйки дома в мусор летит гора бледно-зелёных корок. На самом деле выбрасывать их абсолютно необязательно. Главред разобрался, что делать с арбузными корками.

Оказывается, из них можно приготовить джем, который по вкусу и виду не уступает фруктовому варенью.

видео дня

Какое на вкус варенье из арбузных корок

Варенье из арбузных корок готовят по старинному рецепту - оно получается сладким, нежным и ароматным. По цвету и текстуре джем напоминает закат в банке, а по вкусу отлично сочетается с тостами, блинами, овсянкой или бубликами со сливочным сыром.

Рецепт полностью веганский, не требует специального оборудования и превращает то, что обычно идёт в мусор, в полноценное блюдо на завтрак, пишет Amiras Pantry.

Как правильно приготовить варенье из арбузных корок

Ингредиентов понадобится минимум:

  • 350 г арбузных корок;
  • 1¼ стакана сахара;
  • 1 чайная ложка лимонного сока.

Для аромата можно добавить один или несколько ингредиентов на выбор: гвоздику, лимонную цедру, ванильный порошок или экстракт, палочку корицы.

Сначала корки нужно подготовить: срезать острым ножом зелёную кожуру, а белую мякоть нарезать небольшими кубиками размером около 2,5 см.

Кубики выкладывают в кастрюлю среднего размера и заливают водой. Смесь доводят до кипения на среднем огне, затем варят под крышкой, пока корки не станут прозрачными и мягкими - проверить готовность можно вилкой.

После этого в кастрюлю добавляют сахар, лимонный сок и выбранный ароматизатор, и продолжают готовить на медленном огне ещё 5–10 минут. Готовое варенье остужают и раскладывают по стерилизованным банкам.

Из указанного количества ингредиентов получается около 16 столовых ложек джема, а на всё приготовление уходит примерно час пятнадцать минут, включая 15 минут на подготовку и час на варку.

О ресурсе: Amira's Pantry

Amira’s Pantry (amiraspantry.com) - это популярный англоязычный кулинарный блог, специализирующийся на египетской, ближневосточной и средиземноморской кухне, а также на простых повседневных блюдах для дома.

Основательница - Амира Ибрагим (Amira Ibrahim), египетско-американский фуд-блогер, автор рецептов и фуд-фотограф. Она проживает в США, штат Колорадо.

Амира Ибрагим делится традиционными египетскими и арабскими блюдами (кнефе, кофта, фалафель, бабагануш, выпечка, праздничные блюда на Рамадан).

На сайте можно найти пошаговые инструкции с подробными фотографиями, руководства по подбору и замене специй/ингредиентов (например, чем заменить тахини или специфические ближневосточные продукты).

Ресурс имеет большую аудиторию, а рецепты и комментарии Амиры о кулинарных традициях Ближнего Востока цитируются в западных медиа (например, Paste Magazine).

Как приготовить джем из арбузных корок без лишнего сахара

Блогер и кулинарный энтузиаст Кэтрин на своем YouTube-канале Tasty Thrifty Timely поделилась своим простым и бюджетным лайфхаком безотходной кулинарии. Она рассказала, как превратить арбузные корки в вкусный и полезный домашний джем или фруктовый соус.

В отличие от классического варенья, где сахара используется в пропорции 1:1, этот вариант содержит минимальное количество подсластителя. По текстуре такой джем больше напоминает нежное яблочное пюре.

Как подготовить арбузные корки:

  1. Срежьте тонкий верхний зеленый слой овощечисткой.
  2. Отделите белую мякоть от остатков красной и нарежьте её как можно мельче - это позволит коркам свариться всего за 20–25 минут.
  3. Если арбуз большой, мелко нарезанную белую корку можно заморозить и использовать позже.

Сама по себе арбузная корка не имеет яркого вкуса или естественной сладости, поэтому её рекомендуется сочетать с другими фруктами и ягодами:

В арбузный джем можно добавить фрукты или ягоды
В арбузный джем можно добавить фрукты или ягоды / скриншот

Вариант с яблоком и корицей: плотные фрукты (яблоки, груши) добавляются в кастрюлю сразу вместе с корками, соком одного лимона и 3–5 ложками сахара (или малого количества кленового сиропа). В конце готовое пюре взбивается блендером с добавлением 0,5 чайной ложки корицы.

Вариант с клубникой: мягкие ягоды добавляются за 10 минут до окончания варки корок. В готовое пюре Кэтрин советует добавить 1 столовую ложку семян чиа - они отлично впитывают излишки влаги и загущают джем.

Арбузный джем
Арбузный джем / скриншот

Из-за малого количества сахара такой джем не подлежит долгому хранению в кухонном шкафу. Его следует держать в холодильнике и употребить в течение 1–1,5 недель.

Смотрите видео - Как приготовить джем из арбузных корок:

Ранее Главред писал, почему варенье получается жидким и как его загустить.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Tasty Thrifty Timely

Tasty Thrifty Timely - это популярный канадский кулинарный проект и YouTube-канал, фокусирующийся на доступной, быстрой и цельнозерновой растительной кухне (веганстве).

Проект ведут супруги Кэтрин и Брайан из Канады. Кэтрин отвечает за разработку рецептов и работает в кадре, а Брайан занимается операторской работой, монтажом и часто участвует в дегустациях.

Название канала полностью отражает его концепцию:

  • Tasty (Вкусно): аппетитные блюда для всей семьи.
  • Thrifty (Экономно): бюджетные рецепты, минимизация пищевых отходов (лайфхаки формата Zero Waste - например, использование арбузных корок, стеблей зелени и т.д.).
  • Timely (Быстро): простые блюда, которые не требуют целого дня у плиты (одностадийная готовка, заготовки на неделю).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
варенье арбуз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

13:30Синоптик
Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

12:50Война
Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

12:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Последние новости

13:30

Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

13:19

Морковь трескается прямо в земле: какая ошибка может испортить весь урожайВидео

13:14

Никакая не "молочка": как одним словом правильно назвать молочные продукты на украинском

12:55

Китайский гороскоп на завтра, 15 августа: Змеям - триумф, Крысам - первый шаг

12:50

Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
12:48

Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

12:19

Не подведут даже в сложный момент: когда рождаются самые надежные люди

12:06

Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целейВидео

11:51

Какой цвет волос будет у ребенка: результат может удивить родителей

Реклама
11:42

Закат солнца в банке: как превратить арбузные корки в королевское вареньеВидео

11:40

"Я жива, успокойтесь": звезда "Женского Квартала" рассказала о пережитом прилете

11:35

Кровать перестанет скрипеть за считанные минуты: чем нужно натереть ламелиВидео

11:13

Минобороны РФ цинично угрожает "заморозить" украинцев: в ЦПД резко ответили

11:02

"Сын дома": Александр Пономарев показал наследника-красавца

10:57

У Зеленского возникла проблема с назначением посла Украины в США: что известно

10:50

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: какая из траекторий разрешенаВидео

10:47

От прохладных ночей до жары в +35: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине

10:44

РФ не сможет уничтожить критические системы Украины зимой: эксперт назвал условие

09:55

"Моя жена": солист "СКАЙ" Собчук впервые рассказал о новой семьеВидео

09:55

Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут

Реклама
09:38

"Страх вполне обоснован": танкеры РФ обвесили сетками от дронов - Financial Times

09:18

Портников: почему "война городов" между Ираном и Ираком повторяется в ударах по Одессе и Белгородумнение

09:10

Россия убила 9-летнего мальчика и его маму: дроны атаковали семью на Сумщине

08:39

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

08:29

Бензиновый кризис докатился до Москвы: водители бросают машины прямо в очередяхВидео

08:04

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

07:55

Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ "Галактика", где закупались оккупантыВидео

07:05

Атака дронов на Мокву и Санкт-Петербург, в Усть-Луге вспыхнул пожар: что известно

06:21

Гороскоп на завтра, 15 августа: Тельцам — хорошие новости, Скорпионам — радость

05:55

Отказывалась от еды и воды: Дженна Ортега похудела до костейВидео

05:16

Молодая кукуруза за 10 минут: шеф-повар показал необычный способ приготовления

04:30

Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений

04:03

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке завтрака с кофе за 27 с

03:08

Зеленые помидоры не пропадут: что приготовить из неспелых плодов

01:50

Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

00:55

Зачем хозяйки надевают пакет на веник: хитрость, которая упрощает уборку

13 августа, четверг
23:55

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созреванияВидео

23:34

Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

23:21

Идут до конца: четыре месяца рождения, которые не умеют любить наполовину

Реклама
22:58

В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

22:32

Жизнь изменится к лучшему: каких знаков зодиака ждут удача и благополучие

22:24

В девяти тоннах мусора нашли кольца с бриллиантами: ушло всего 10 минут

22:15

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

21:38

Женщина попробовала сумасшедший способ охладить дом в жару, и он сработал

21:25

Дизель по 100 гривен уже не фантастика: когда цены на АЗС могут взлететь

21:20

Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

21:14

Никаких строгих диет: супруги старше 100 лет назвали 5 правил жизни

20:32

РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все большеВидео

20:15

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять