Закат солнца в банке: как превратить арбузные корки в королевское варенье

Из арбузных корок можно приготовить роскошный десерт.

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Джем из арбузных корок - простой рецепт вкусного лакомства / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Из арбузных корок готовят полезный джем

Добавление яблок или ягод придает десерту яркий аромат

Простые рецепты помогут сократить отходы и сэкономить бюджет

Август - месяц арбузов. И практически у каждой хозяйки дома в мусор летит гора бледно-зелёных корок. На самом деле выбрасывать их абсолютно необязательно. Главред разобрался, что делать с арбузными корками.

Оказывается, из них можно приготовить джем, который по вкусу и виду не уступает фруктовому варенью.

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Какое на вкус варенье из арбузных корок

Варенье из арбузных корок готовят по старинному рецепту - оно получается сладким, нежным и ароматным. По цвету и текстуре джем напоминает закат в банке, а по вкусу отлично сочетается с тостами, блинами, овсянкой или бубликами со сливочным сыром.

Рецепт полностью веганский, не требует специального оборудования и превращает то, что обычно идёт в мусор, в полноценное блюдо на завтрак, пишет Amiras Pantry.

Как правильно приготовить варенье из арбузных корок

Ингредиентов понадобится минимум:

350 г арбузных корок;

1¼ стакана сахара;

1 чайная ложка лимонного сока.

Для аромата можно добавить один или несколько ингредиентов на выбор: гвоздику, лимонную цедру, ванильный порошок или экстракт, палочку корицы.

Сначала корки нужно подготовить: срезать острым ножом зелёную кожуру, а белую мякоть нарезать небольшими кубиками размером около 2,5 см.

Кубики выкладывают в кастрюлю среднего размера и заливают водой. Смесь доводят до кипения на среднем огне, затем варят под крышкой, пока корки не станут прозрачными и мягкими - проверить готовность можно вилкой.

После этого в кастрюлю добавляют сахар, лимонный сок и выбранный ароматизатор, и продолжают готовить на медленном огне ещё 5–10 минут. Готовое варенье остужают и раскладывают по стерилизованным банкам.

Из указанного количества ингредиентов получается около 16 столовых ложек джема, а на всё приготовление уходит примерно час пятнадцать минут, включая 15 минут на подготовку и час на варку.

О ресурсе: Amira's Pantry Amira’s Pantry (amiraspantry.com) - это популярный англоязычный кулинарный блог, специализирующийся на египетской, ближневосточной и средиземноморской кухне, а также на простых повседневных блюдах для дома. Основательница - Амира Ибрагим (Amira Ibrahim), египетско-американский фуд-блогер, автор рецептов и фуд-фотограф. Она проживает в США, штат Колорадо. Амира Ибрагим делится традиционными египетскими и арабскими блюдами (кнефе, кофта, фалафель, бабагануш, выпечка, праздничные блюда на Рамадан). На сайте можно найти пошаговые инструкции с подробными фотографиями, руководства по подбору и замене специй/ингредиентов (например, чем заменить тахини или специфические ближневосточные продукты). Ресурс имеет большую аудиторию, а рецепты и комментарии Амиры о кулинарных традициях Ближнего Востока цитируются в западных медиа (например, Paste Magazine).

Как приготовить джем из арбузных корок без лишнего сахара

Блогер и кулинарный энтузиаст Кэтрин на своем YouTube-канале Tasty Thrifty Timely поделилась своим простым и бюджетным лайфхаком безотходной кулинарии. Она рассказала, как превратить арбузные корки в вкусный и полезный домашний джем или фруктовый соус.

В отличие от классического варенья, где сахара используется в пропорции 1:1, этот вариант содержит минимальное количество подсластителя. По текстуре такой джем больше напоминает нежное яблочное пюре.

Как подготовить арбузные корки:

Срежьте тонкий верхний зеленый слой овощечисткой. Отделите белую мякоть от остатков красной и нарежьте её как можно мельче - это позволит коркам свариться всего за 20–25 минут. Если арбуз большой, мелко нарезанную белую корку можно заморозить и использовать позже.

Сама по себе арбузная корка не имеет яркого вкуса или естественной сладости, поэтому её рекомендуется сочетать с другими фруктами и ягодами:

В арбузный джем можно добавить фрукты или ягоды / скриншот

Вариант с яблоком и корицей: плотные фрукты (яблоки, груши) добавляются в кастрюлю сразу вместе с корками, соком одного лимона и 3–5 ложками сахара (или малого количества кленового сиропа). В конце готовое пюре взбивается блендером с добавлением 0,5 чайной ложки корицы.

Вариант с клубникой: мягкие ягоды добавляются за 10 минут до окончания варки корок. В готовое пюре Кэтрин советует добавить 1 столовую ложку семян чиа - они отлично впитывают излишки влаги и загущают джем.

Арбузный джем / скриншот

Из-за малого количества сахара такой джем не подлежит долгому хранению в кухонном шкафу. Его следует держать в холодильнике и употребить в течение 1–1,5 недель.

Смотрите видео - Как приготовить джем из арбузных корок:

Ранее Главред писал, почему варенье получается жидким и как его загустить.

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О ресурсе: Youtube-канал Tasty Thrifty Timely Tasty Thrifty Timely - это популярный канадский кулинарный проект и YouTube-канал, фокусирующийся на доступной, быстрой и цельнозерновой растительной кухне (веганстве). Проект ведут супруги Кэтрин и Брайан из Канады. Кэтрин отвечает за разработку рецептов и работает в кадре, а Брайан занимается операторской работой, монтажом и часто участвует в дегустациях. Название канала полностью отражает его концепцию: Tasty (Вкусно): аппетитные блюда для всей семьи.

Thrifty (Экономно): бюджетные рецепты, минимизация пищевых отходов (лайфхаки формата Zero Waste - например, использование арбузных корок, стеблей зелени и т.д.).

Timely (Быстро): простые блюда, которые не требуют целого дня у плиты (одностадийная готовка, заготовки на неделю).

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