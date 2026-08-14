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Бензиновый кризис докатился до Москвы: водители бросают машины прямо в очередях

Анна Ярославская
14 августа 2026, 08:29
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После новой волны украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам ситуация с топливом в России продолжает ухудшаться.
Бензиновый кризис в РФ
Дефицит бензина в России - очереди охватили Москву и минимум 12 регионов / Коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот

Кратко:

  • В Москве и области выстроились очереди за бензином
  • Часть АЗС продаёт только дизель или подняла цены
  • Дефицит топлива фиксируют минимум в 12 регионах

В Москве и Московской области обострилась ситуация с топливом. Очереди за бензином перерастают в стычки между водителями, часть АЗС продаёт только дизель по завышенным ценам. Из-за очередей за бензином ввели ограничения в двух регионах.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в ночь на 14 августа один из автомобилистов снял видео на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" по пути из Сергиева Посада в Москву. Часть автозаправок вдоль дороги закрыта, а часть отпускает только дизель.

видео дня

На части заправок вдоль трассы выстроились очереди к тем АЗС, что ещё работают, а цены на топливо там существенно отличаются от привычных.

"Только дизель, нету бензина. А тут конячьи цены: за 95-й хотят 100 рублей", - рассказывают оцевидцы о ситуации на трассе М-8.

Смотрите видео - В РФ дефицит бензина на АЗС:

Скриншот

Конфликты в очередях

Ситуация на заправках всё больше напоминает панику. По словам очевидцев, водители, часами простаивающие в очереди, порой просто отказываются от попыток заправиться.

"Люди уже от безысходности бросают машины [в очередях], ну, нет бензина. Нигде не в городе", - рассказал оцевидец, снявший видео ночью 14 августа возле Савёловского вокзала в Москве.

Нервозность среди водителей вылилась и в прямые стычки прямо на заправках.

"Все час минимум стояли вдоль дороги. А он заехал на колонку с обратной стороны, развернулся и встал вторым!" - возмущается один из московских автомобилистов на кадрах, снятых той же ночью.

Кризис охватывает десятки регионов

Проблемы с топливом в Москве и области - не единичный случай. По данным Astra, очереди и ограничения продажи бензина после новой волны атак украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам зафиксированы как минимум в 12 регионах России, включая Краснодарский и Приморский края, а также Воронежскую, Ростовскую, Рязанскую и Саратовскую области.

В двух регионах власти уже ввели прямые ограничения на заправку. В Оренбургской и Липецкой областях с 13 августа действует система "чёт-нечет": машины с нечётной первой цифрой номера заправляются в один день, с чётной - в другой.

Самые долгие очереди фиксируют в Сочи, где дефицит топлива длится уже четвёртые сутки. Мэрия города направила на автозаправочные станции волонтёров, а в очередях появились перекупщики, продающие место ближе к колонке.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - новости

Как писал Главред, 11 августа в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.

Утром 10 августа дроны зафиксировали в Татарстане, а именно - в Нижнекамске и Чистополе.

В Нижнекамске действуют два крупных нефтеперерабатывающих предприятия: ТАИФ-НК и современный комплекс ТАНЕКО (подконтролен "Татнефти").

Заводы выпускают автомобильные бензины, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиакеросин и другие нефтепродукты.

В ночь 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сызранский НПЗ и Ильский НПЗ.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

Эксперт раскрыл тайную цель ударов по НПЗ

Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре. Увеличение производства украинских дронов и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб объектам нефтяной отрасли РФ. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул Загородний.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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