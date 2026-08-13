Полки супермаркетов опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов

В ЦПД подчеркнули, что пустые полки в некоторых магазинах - это сбой в логистике.

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Стоит ли украинцам готовиться к дефициту продуктов / коллаж: Главред, фото: Главред

Главное из заявления Коваленко:

Никакого дефицита продуктов не прогнозируется

Ситуация похожа на топливный кризис 2022 года

Враг хочет посеять панику среди украинцев

Продовольственного дефицита в Украине нет, а пустые полки в некоторых супермаркетах - это временное следствие сбоев в поставках после атак страны-агрессора России. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости.

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"Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, как и топливный в 2022 году, будет устранен. Продукты будут на полках. Продукты будут на рынках", - подчеркнул Коваленко.

Он призвал граждан сохранять хладнокровие и не поддаваться искусственно созданной панике, поскольку товаров в стране достаточно.

"Что нужно врагу? Создать иллюзию, что никто ничего не контролирует, что ситуация неконтролируема, что никто не может справиться с этими проблемами, и люди вынуждены бежать в магазины, скупать последнюю гречку, чтобы она у них была. Не нужно играть в эту игру", - подытожил руководитель ЦПД.

ЦПД / Инфографика: Главред

Подорожают ли продукты в Украине

Глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук подчеркнул, что современная логистика украинских сетей существенно отличается от той, которая существовала в 2022 году.

Он подчеркнул, что за это время компании создали резервные маршруты, нашли альтернативных поставщиков и разработали собственные логистические решения.

"Безусловно, отдельные компании понесли колоссальные потери. Где-то могут возникнуть локальные перебои, задержки поставок или временно исчезнуть отдельные позиции. Но говорить о дефиците продуктов или товаров первой необходимости оснований нет", - говорит Жук.

По его мнению, конечная стоимость продуктов будет зависеть не только от логистики, но и от курса валют, цен на топливо, зарплат и уровня конкуренции на рынке.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в начале августа оптовые цены на арбузы в Херсонской области снизились примерно до 2 грн/кг, хотя в 2025 году в этот период продукцию продавали по 5–10 грн/кг.

В Государственной службе статистики заявили, что в июле по сравнению с июнем этого года на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 6% и 5,9%) подешевели яйца и овощи.

Кроме того, продолжительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на урожай картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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