Полки супермаркетов опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов

Главное из заявления Коваленко:
- Никакого дефицита продуктов не прогнозируется
- Ситуация похожа на топливный кризис 2022 года
- Враг хочет посеять панику среди украинцев
Продовольственного дефицита в Украине нет, а пустые полки в некоторых супермаркетах - это временное следствие сбоев в поставках после атак страны-агрессора России. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По его словам, российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости.
"Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, как и топливный в 2022 году, будет устранен. Продукты будут на полках. Продукты будут на рынках", - подчеркнул Коваленко.
Он призвал граждан сохранять хладнокровие и не поддаваться искусственно созданной панике, поскольку товаров в стране достаточно.
"Что нужно врагу? Создать иллюзию, что никто ничего не контролирует, что ситуация неконтролируема, что никто не может справиться с этими проблемами, и люди вынуждены бежать в магазины, скупать последнюю гречку, чтобы она у них была. Не нужно играть в эту игру", - подытожил руководитель ЦПД.
Подорожают ли продукты в Украине
Глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук подчеркнул, что современная логистика украинских сетей существенно отличается от той, которая существовала в 2022 году.
Он подчеркнул, что за это время компании создали резервные маршруты, нашли альтернативных поставщиков и разработали собственные логистические решения.
"Безусловно, отдельные компании понесли колоссальные потери. Где-то могут возникнуть локальные перебои, задержки поставок или временно исчезнуть отдельные позиции. Но говорить о дефиците продуктов или товаров первой необходимости оснований нет", - говорит Жук.
По его мнению, конечная стоимость продуктов будет зависеть не только от логистики, но и от курса валют, цен на топливо, зарплат и уровня конкуренции на рынке.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в начале августа оптовые цены на арбузы в Херсонской области снизились примерно до 2 грн/кг, хотя в 2025 году в этот период продукцию продавали по 5–10 грн/кг.
В Государственной службе статистики заявили, что в июле по сравнению с июнем этого года на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 6% и 5,9%) подешевели яйца и овощи.
Кроме того, продолжительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на урожай картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью.
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О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.
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