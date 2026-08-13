Кошка дожила до 31 года: хозяин раскрыл неожиданный рецепт ее долголетия

Милли живет в Великобритании и в ее рационе есть один важный ингредиент.

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Кошка Милли дожила до 31 года благодаря уходу / скриншот

Вы узнаете:

Как домашняя кошка смогла дожить до 146 человеческих лет

Почему минеральная вода стала главным секретом долголетия

Из чего состоит ежедневный рацион британской кошки-долгожителя

Кошка Милли, которая живет в городе Стокпорт в Великобритании, в 2026 году отпраздновала свой 31-й день рождения. Ее хозяин - 71-летний Лесли Гринхаф - уверен, что секрет ее долголетия прост: последние десять лет он поит ее исключительно природной минеральной водой.

Изначально черепаховая кошка Милли принадлежала покойной жене Лесли - Пауле. Женщина умерла в 2020 году в возрасте 55 лет. Именно она завела Милли в 1995 году, когда той было всего три месяца. Сейчас Милли 31 год, что соответствует примерно 146 человеческим годам, пишет SWNS.

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"Я очень горжусь тем, что она дожила до 31 года. Она настоящий боец. - Уже десять лет я даю ей минеральную воду. Рядом с нашим домом ремонтировали водопроводные трубы, и, поскольку я пожилой человек, меня отнесли к категории уязвимых жителей. Поэтому мне начали доставлять домой воду Buxton. Я пил ее сам и давал Милли", - рассказал Лесли.

Вода Buxton поступает из источника Святой Анны в городе Бакстон в графстве Дербишир, Англия.

Мужчина говорит, что Милли давно перестала выходить из дома, поскольку другие кошки ее обижают.

"Она стала очень осторожной и застенчивой. Думаю, это тоже помогло ей прожить дольше", - считает Лесли.

День Милли начинается с того, что она около 30 минут играет с Лесли, после чего забирается к нему на колени, а затем устраивается на спинке дивана, где греется на солнце.

Возраст Милли равен 146 человеческим годам / скриншот

Лесли также считает, что долголетию кошки способствуют ее поздний режим - она просыпается около полудня - и рацион, в который входят креветки и лосось.

"Она любит заниматься своими делами. Просыпается примерно к обеду, а я около получаса играю с ней. Она пьет только воду Buxton, а ест лосося, креветки, курицу и тунца. Милли любит жить по-своему. Я могу найти ее спящей за диваном или у себя на кровати. Иногда она выходит поиграть в сад", - рассказывает любящий хозяин.

Как писал Главред, Лесли Гринхоф считает, что его кошка Милли является самой старой среди ныне живущих. Мужчина мечтает занести ее в Книгу рекордов Гиннеса.

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