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"Самая старая кошка в мире" отпраздновала свой день рождения: сколько ей лет

Юрий Берендий
24 марта 2025, 21:08
373
70-летний Лесли Гринхоф считает свою кошку Милли, которой исполнилось 30 лет, самой старой среди ныне живущих и мечтает занести ее в Книгу рекордов Гиннеса.
'Самая старая кошка в мире' отпраздновала свой день рождения: сколько ей лет
Сколько лет самому старому коту в мире - как выглядит самый старый кот / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

  • Какие кошки живут 30 лет
  • Сколько лет прожила самая старая кошка в мире

70-летний Лесли Гринхоф считает, что его кошка Милли, которая появилась на свет в 1995 году, является самой старой среди ныне живущих. Сначала она принадлежала его покойной жене Паули, которая взяла котенка в трехмесячном возрасте. Об этом сообщает Daily Star.

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По мнению Лесли, секрет долголетия любимицы - это много ласки, в частности "объятия на диване".

В честь 30-летия Милли ее хозяин заказал праздничный торт с собственным изображением и 30 свечами. Жизнерадостная кошка каждое утро устраивает "шалости" с Лесли, после чего запрыгивает ему на колени или греется на солнце, устроившись на спинке дивана.

"Это был фантастический день, это такое достижение, что ей исполнилось 30. Я приготовила праздничный торт с ее лицом. Это был такой жаркий день, что она слизала весь крем. Моя жизненная амбиция - занести ее в Книгу рекордов Гиннеса, но я не могу доказать ее возраст. Единственный человек, который может это сделать - моя покойная жена, которая, к сожалению, умерла пять лет назад", - сказал Лесли, бывший кладовщик из Стокпорта.

Лесли познакомился со своей будущей женой Паулой в 2012 году через сайт знакомств Plenty Of Fish, а с ее любимицей Милли - после того, как не раз слышал ее мяуканье во время телефонных разговоров. Пара обручилась на День святого Валентина в 2013 году, а через год - в 2014-м - поженилась.

В детстве у Лесли был кот по имени Блэки, который всегда ходил за ним следом, но до встречи с Милли не заводил домашних животных в течение десятилетий. Он сразу почувствовал, что кошка очень милая, как и его первый любимец.

"С годами над Милли издевались другие коты по соседству, поэтому она перестала выходить на улицу и стала более домашней кошкой. У нее развилось осторожное поведение - она очень застенчива. Думаю, это помогло ей прожить дольше", - сказал он.

К сожалению, Паула умерла в 2020 году, что стало тяжелым ударом не только для Лесли, но и для Милли - после потери хозяйки она даже потеряла аппетит.

"Это было невероятно тяжело для нас обоих. Мы с Милли были близки до того, как она умерла, она сидела у меня на коленях, и моя жена сказала, что видела, как сильно кошка меня любила. Я думаю, Милли знала, что моя жена была больна. Сначала Милли ничего не ела, я давал ей креветки и курицу, но со временем она снова начала есть кошачий корм", - сказал он.

Сейчас кошке 30 лет, и Лесли считает, что ее долголетие связано с неспешным ритмом жизни, поздними подъемами в полдень и любимым рационом из креветок и лосося.

"Она держится сама по себе, проснется около обеда, и я буду возиться с ней 30 минут. Она пьет только воду Бакстон и питается лососем, креветками, курицей и тунцом. Милли любит заниматься своими делами, я нахожу ее либо спящей за диваном, либо в своей кровати. Иногда она играет в саду - кошка есть кошка", - поделился владелец животного.

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The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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