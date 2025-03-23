Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадках

Старые автомобильные шины, которые массово вкапывали на клумбах и детских площадках в СССР, стали символом советского дворового декора.

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Зачем в СССР вкапывали шины на детских площадках - объяснение удивит / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Почему в СССР закапывали шины

Для чего в СССР массово закапывали автомобильные шины

Во многих дворах постсоветского пространства до сих пор можно увидеть старые автомобильные шины, которые использовали как элемент декора еще во времена СССР, однако мало кто знает, какой вред они наносят окружающей среде и здоровью людей.

Главред выяснил, почему в советское время закапывали резиновые шины.

Для чего использовали зарытые шины в клумбе

Блогер и автор YouTube-канала "Историк" рассказывает, что мода на использование старых покрышек во дворах началась еще в советские времена.

"Тогда автомобильные шины стали неотъемлемым элементом дворового декора. Их использовали не только как ограждение, но и как цветники, песочницы, а также вырезали из них различные фигурки", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, почему раньше закапывали покрышки и есть ли в этом смысл:

Люди пытались сделать свои дворы более привлекательными, используя доступные материалы. Вкопанные в землю покрышки выполняли также утилитарную функцию - ограничивали проезд транспорта и создавали границы для детских площадок.

Почему нельзя закапывать автомобильные шины

Несмотря на популярность такого декора, мало кто задумывался о его негативном влиянии. Автор канала "Историк" объясняет, что отработанные шины являются отходами 4-го класса опасности.

"В их состав входит более 120 вредных химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами. Самые опасные из них - N-нитрозамины, которые при разложении попадают в воздух", - рассказывает блогер.

Доказано, что шины могут нанести вред здоровью даже больше, чем выхлопные газы автомобилей.

"Покрышки разлагаются в почве около 100 лет и все это время отравляют окружающую среду", - отмечает эксперт.

Почему нужно избавляться от покрышек

В некоторых городах уже начаты инициативы по очистке дворов от старых шин.

"Местные власти проводят акции "Город без покрышек" и в принудительном порядке выкапывают их с газонов, отправляя на утилизацию", - отмечает блогер.

Он отмечает, что вместо покрышек стоит обустраивать газоны, которые являются экологически чистыми и значительно более привлекательными для городской среды.

"Может, когда-то это выглядело красиво, но точно не сегодня. Ровные, подстриженные травяные газоны выглядят куда привлекательнее, чем вкопанные покрышки", - заключает автор.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 5 тысяч пользователей.

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