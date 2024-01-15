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Почему в СССР не делали балконы на первом этаже: на это есть целых 3 причины

Сергей Кущ
15 января 2024, 13:10обновлено 15 января, 15:04
Существует несколько причин, по которым в СССР отказывались от балконов на первом этаже.
Почему в СССР не делали балконы на первом этаже
Почему в СССР не делали балконы на первом этаже / Фото: скриншот YouTube

Отсутствие балкона на первом этаже в старых многоквартирных домах не редкость. Причина этому - советское наследие.

Существует несколько причин, по которым в СССР отказывались от балконов на первом этаже.

Безопасность превыше всего

В эпоху "хрущевок" безопасность считалась приоритетом. Отсутствие балкона на 1 этаже рассматривалась как мера защиты от злоумышленников. Считалось, что отсутствие балкона затруднит несанкционированный доступ в квартиры на первом этаже.

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Пожарная безопасность

Выход из квартиры на первом этаже через окно считался быстрым и эффективным, поэтому наличие балкона на первом этаже в данном случае могло бы стать дополнительным препятствием для быстрого эвакуационного выхода. С высоких этажей, напротив, балконы оставались удобным средством эвакуации.

И без балкона хорошо

Балконы в основном строились для того, чтобы жители могли наслаждаться свежим воздухом. На первом этаже, где выход на улицу был ближе всего, подобная потребность отпадала. Экономия ресурсов и сокращение затрат на строительство стали ключевыми моментами, и балконы на первых этажах стали избыточными.

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