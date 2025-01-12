Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбиками

Забор с ромбиками, знакомый многим со времен СССР, был разработан как многофункциональное, экономичное решение для ограждения важных объектов.

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Почему в СССР делали заборы с ромбиками - назначение знают единицы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Кто придумал бетонный забор

Как называется советский забор

Для чего ставили заборы с ромбиками

Символ советской архитектуры - бетонный забор с ромбиками, официально известный как плита ограждения ПО-2, и сегодня можно встретить во многих городах. Однако мало кто знает, почему именно этот дизайн стал настолько популярным в СССР и какие функции выполнял. Автор YouTube-канала "Max Romanchuk" рассказал об истории и секретах этого уникального архитектурного решения.

Главред выяснил, почему в СССР делали заборы с ромбиками.

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Кто придумал забор ПО-2 - как называется забор с ромбиками

Этот забор, известный под официальным названием "плита ограждения ПО-2" был разработан в 70-х годах прошлого века под руководством главного архитектора "Мосмир стройматериалы" Бориса Лахмана. Задачей было создать недорогое, эстетически привлекательное и многофункциональное решение для ограждения стратегических объектов.

"Была поставлена задача разработать проект забора, который можно было бы производить на уже существующих заводах без значительных инвестиций в новое оборудование," - объясняет блогер.

Лахман предложил три варианта дизайна, среди которых был выбран самый простой и дешевый - с рельефными ромбовидными рисунками.

Зачем на бетонном заборе ромбики на бетонном заборе

Эстетичность

Ромбовидные выступы создавали игру света и тени, что делало забор привлекательным даже без покраски. "Пыль и грязь не задерживались на его поверхности и легко смывались дождем," - отмечает Max Romanchuk.

Прочность

Рельефные элементы выполняли роль ребер жесткости, что повышало прочность конструкции и позволяло выдерживать значительные нагрузки.

Шумопоглощение

Форма панели способствовала рассеиванию звука, что делало ее идеальным барьером для предприятий, железнодорожных станций и жилых районов.

"Забор служил своеобразным шумозащитным барьером, уменьшая уровень шума вблизи железной дороги или промышленных объектов," - объясняет блогер.

Универсальность

Забор с ромбиками подходил для различных объектов:

воинских частей, предприятий, тюрем, железнодорожных станций.

Смотрите видео о том, почему в СССР заборы с ромбиками:

Кто придумал бетонный забор

Впервые забор ПО-2 был установлен в 1974 году на ВДНХ в Москве. За эту разработку архитектор Борис Лахман получил бронзовую медаль и премию в размере 50 рублей.

"После ВДНХ этот забор начали устанавливать в крупных городах: Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси. Его практичность быстро оценили, и он стал массовым," - рассказывает Max Romanchuk.

В 1971 году Борис Лахман эмигрировал в США, где работал в архитектурной компании, а затем открыл собственный бизнес. Однако его забор остался символом советской архитектуры.

"Даже сегодня эти заборы можно увидеть во многих городах и селах бывшего СССР. Они стали частью нашего архитектурного ландшафта," - отмечает блогер.

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Что известно о YouTube канале "Max Romanchuk" YouTube канал "Max Romanchuk" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с отдыхом в Карпатах, кулинарией на природе и познавательными материалами. Канал также содержит видео на различные темы, такие как исторические факты. Аудитория канала - почти 15 тысяч подписчиков.

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