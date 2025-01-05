Полезно не для всех: как влияет квашеная капуста на организм человека

Вы узнаете:
- Какая польза квашеной капусты
- Как квашеная капуста влияет на организм человека
- Сколько можно есть квашеной капусты в день
Квашеная капуста - это украинский суперфуд, который имеет множество полезных свойств и давно стал неотъемлемой частью нашего рациона. Но действительно ли этот продукт полезен для всех? Популярный фитнес-тренер Дмитрий Глебов в видео на TikTok рассказал, для чего нужно есть квашеную капусту.
Главред выяснил, в чем польза квашеной капусты.
Чем полезна квашеная капуста - как влияет квашеная капуста на организм
Дмитрий Глебов акцентирует внимание на уникальности квашеной капусты.
"Это ферментированная клетчатка, которая содержит пребиотики и пробиотики. Такие продукты называют симбиотиками, и они важны для здоровья. Капуста повышает уровень ацетилхолина, что улучшает перистальтику кишечника, стимулирует выработку желудочного сока и ферментов поджелудочной железы. В результате пища усваивается лучше, а организм получает максимум полезных веществ", - указывает он.
Смотрите видео о том, как действует квашеная капуста на кишечник:
Квашеная капуста также:
- Содержит большое количество витамина C (100 г - до 700 мг, что в 10 раз превышает суточную норму).
- Повышает иммунитет благодаря полезным бактериям.
- Повышает уровень молочной кислоты, что способствует уничтожению патогенных микроорганизмов.
Кому нельзя есть квашеную капусту
Однако даже этот продукт имеет свои ограничения. По словам Дмитрия Глебова, его следует употреблять с осторожностью или исключить из рациона тем, кто страдает на:
- заболевания пищеварительной системы (гастриты, гастродуодениты, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит);
- почечной недостаточностью;
- повышенную кислотность желудка.
Что будет, если есть квашеную капусту каждый день
Не только квашеная капуста, но и другие ферментированные продукты, например, кимчи, могут быть вредными, если их употреблять в больших количествах. Как отмечает издание Science Alert, южнокорейское исследование выявило интересную взаимосвязь между потреблением кимчи и риском ожирения:
- 1-3 порции в день снижают риск ожирения.
- 5+ порций в день, наоборот, способствуют набору веса.
Этот вывод подтверждает врач-эндокринолог Наталья Самойленко в комментарии "Сніданку з 1+1":
"Ферментированные продукты полезны для иммунитета, кишечника, сердечно-сосудистой системы. Но важно не злоупотреблять ими. Умеренное потребление - 3-4 раза в неделю - это оптимальный вариант", - советует она.
Смотрите видео о том, как влияет на давление квашеная капуста:
Можно ли ежедневно есть квашеную капусту
Специалисты советуют:
- Употреблять продукт в небольших количествах (100-150 г за раз).
- Сочетать его с блюдами, богатыми белками и полезными жирами.
- Избегать добавления большого количества соли, поскольку это может способствовать задержке жидкости в организме.
Квашеная капуста - это универсальный продукт с богатым составом, который может приносить огромную пользу. Однако важно учитывать состояние здоровья и употреблять ее с умом. Как отмечает Дмитрий Глебов:
"Это крутой и недорогой продукт. Но помните: даже самые полезные продукты могут навредить, если употреблять их в неподходящих обстоятельствах или в больших количествах".
Вам также может быть интересно:
- Эксперты призвали протирать окна раствором с бельем: для чего это нужно
- Исчезнет навсегда: что положить в шкаф, чтобы избавиться от моли
- Даже не зайдут в дом: названо лучшее средство от крыс - бабушкин метод
Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред