Полезно не для всех: как влияет квашеная капуста на организм человека

Квашеная капуста - уникальный ферментированный продукт, который имеет множество полезных свойств, но подходит далеко не всем, отмечают специалисты.

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Как влияет квашеная капуста на человека - кому нельзя есть квашеную капусту / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая польза квашеной капусты

Как квашеная капуста влияет на организм человека

Сколько можно есть квашеной капусты в день

Квашеная капуста - это украинский суперфуд, который имеет множество полезных свойств и давно стал неотъемлемой частью нашего рациона. Но действительно ли этот продукт полезен для всех? Популярный фитнес-тренер Дмитрий Глебов в видео на TikTok рассказал, для чего нужно есть квашеную капусту.

Главред выяснил, в чем польза квашеной капусты.

Чем полезна квашеная капуста - как влияет квашеная капуста на организм

Дмитрий Глебов акцентирует внимание на уникальности квашеной капусты.

"Это ферментированная клетчатка, которая содержит пребиотики и пробиотики. Такие продукты называют симбиотиками, и они важны для здоровья. Капуста повышает уровень ацетилхолина, что улучшает перистальтику кишечника, стимулирует выработку желудочного сока и ферментов поджелудочной железы. В результате пища усваивается лучше, а организм получает максимум полезных веществ", - указывает он.

Смотрите видео о том, как действует квашеная капуста на кишечник:

Квашеная капуста также:

Содержит большое количество витамина C (100 г - до 700 мг, что в 10 раз превышает суточную норму).

Повышает иммунитет благодаря полезным бактериям.

Повышает уровень молочной кислоты, что способствует уничтожению патогенных микроорганизмов.

Кому нельзя есть квашеную капусту

Однако даже этот продукт имеет свои ограничения. По словам Дмитрия Глебова, его следует употреблять с осторожностью или исключить из рациона тем, кто страдает на:

заболевания пищеварительной системы (гастриты, гастродуодениты, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит); почечной недостаточностью; повышенную кислотность желудка.

Что будет, если есть квашеную капусту каждый день

Не только квашеная капуста, но и другие ферментированные продукты, например, кимчи, могут быть вредными, если их употреблять в больших количествах. Как отмечает издание Science Alert, южнокорейское исследование выявило интересную взаимосвязь между потреблением кимчи и риском ожирения:

1-3 порции в день снижают риск ожирения.

5+ порций в день, наоборот, способствуют набору веса.

Этот вывод подтверждает врач-эндокринолог Наталья Самойленко в комментарии "Сніданку з 1+1":

"Ферментированные продукты полезны для иммунитета, кишечника, сердечно-сосудистой системы. Но важно не злоупотреблять ими. Умеренное потребление - 3-4 раза в неделю - это оптимальный вариант", - советует она.

Смотрите видео о том, как влияет на давление квашеная капуста:

Можно ли ежедневно есть квашеную капусту

Специалисты советуют:

Употреблять продукт в небольших количествах (100-150 г за раз).

Сочетать его с блюдами, богатыми белками и полезными жирами.

Избегать добавления большого количества соли, поскольку это может способствовать задержке жидкости в организме.

Квашеная капуста - это универсальный продукт с богатым составом, который может приносить огромную пользу. Однако важно учитывать состояние здоровья и употреблять ее с умом. Как отмечает Дмитрий Глебов:

"Это крутой и недорогой продукт. Но помните: даже самые полезные продукты могут навредить, если употреблять их в неподходящих обстоятельствах или в больших количествах".

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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