Эксперты призвали протирать окна раствором с белизной: для чего это нужно

Вы узнаете:
- Как избавиться от плесени на окнах
- Как убрать влагу с окон
Плесень и конденсат на окнах и в ванной комнате не только портят вид помещения, но и могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Популярный блогер София Сизова в своем Instagram поделилась простыми и эффективными способами борьбы с этими явлениями с помощью подручных средств.
Главред выяснил, для чего протирать окна раствором из белья.
Как бороться с плесенью на окнах и в ванной
София Сизова советует использовать специальный раствор с белизной, который не только устраняет плесень, но и предотвращает ее повторное появление.
"Смешайте 100 мл белизны с 50 мл воды. Нанесите раствор на ватный спонж или бумажное полотенце и приложите к пораженным участкам на 10 минут. После этого вся плесень останется на салфетке", - рассказывает блогерша.
Смотрите видео о том, что убивает плесень:
Также Сизова рекомендует протирать этим раствором другие поверхности, чтобы обеспечить их защиту от грибка. Благодаря простоте использования и доступности ингредиентов, этот метод является универсальным решением для любого дома.
Блогер отмечает, что после удаления плесени стоит регулярно протирать поверхности уксусным раствором (1:1 с водой), чтобы предотвратить повторное образование грибка.
Как предотвратить запотевание окон - что сделать, чтобы окна не плакали
Чтобы избавиться от проблемы конденсата, эксперт советует использовать пену для бритья.
"Нанесите тонкий слой пены для бритья на места, где обычно образуется конденсат, и разотрите ее, пока стекло не станет прозрачным", - отмечает София.
Это не только предотвращает образование влаги на окнах, но и оставляет легкий защитный слой, который продолжает действовать в течение длительного времени.
Вам также может быть интересно:
- Эксперты призвали бросать в унитаз зубчик чеснока: для чего это нужно
- Как прочистить слив от волос без химии: гениальный и простой метод
- Результат удивит: как стирать вещи в машинке без порошка - малоизвестный метод
Кто такая София Сизова?
София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред