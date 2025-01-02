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Эксперты призвали протирать окна раствором с белизной: для чего это нужно

Юрий Берендий
2 января 2025, 04:38
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Простой раствор с белизной поможет избавиться от плесени в ванной и на окнах, а пена для бритья станет идеальной защитой от запотевания окон.
Эксперты призвали протирать окна раствором с белизной: для чего это нужно
Эксперты призвали протирать окна раствором с белизной - для чего это / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как избавиться от плесени на окнах
  • Как убрать влагу с окон

Плесень и конденсат на окнах и в ванной комнате не только портят вид помещения, но и могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Популярный блогер София Сизова в своем Instagram поделилась простыми и эффективными способами борьбы с этими явлениями с помощью подручных средств.

Главред выяснил, для чего протирать окна раствором из белья.

видео дня

Как бороться с плесенью на окнах и в ванной

София Сизова советует использовать специальный раствор с белизной, который не только устраняет плесень, но и предотвращает ее повторное появление.

"Смешайте 100 мл белизны с 50 мл воды. Нанесите раствор на ватный спонж или бумажное полотенце и приложите к пораженным участкам на 10 минут. После этого вся плесень останется на салфетке", - рассказывает блогерша.

Смотрите видео о том, что убивает плесень:

Также Сизова рекомендует протирать этим раствором другие поверхности, чтобы обеспечить их защиту от грибка. Благодаря простоте использования и доступности ингредиентов, этот метод является универсальным решением для любого дома.

Блогер отмечает, что после удаления плесени стоит регулярно протирать поверхности уксусным раствором (1:1 с водой), чтобы предотвратить повторное образование грибка.

Как предотвратить запотевание окон - что сделать, чтобы окна не плакали

Чтобы избавиться от проблемы конденсата, эксперт советует использовать пену для бритья.

"Нанесите тонкий слой пены для бритья на места, где обычно образуется конденсат, и разотрите ее, пока стекло не станет прозрачным", - отмечает София.

Это не только предотвращает образование влаги на окнах, но и оставляет легкий защитный слой, который продолжает действовать в течение длительного времени.

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Кто такая София Сизова?

София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.

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