Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах: простые народные средства

Проблема мокрых окон заключается в чрезмерной влажности и отсутствии вентиляции, но есть народные методы, которые помогут с этим бороться.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-kondensata-na-plastikovyh-oknah-prostye-narodnye-sredstva-10595888.html Ссылка скопирована

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Конденсат на окнах - актуальная проблема для многих владельцев частных домов и квартир. Особенно часто конденсация жидкости наблюдается на пластиковых оконных конструкциях в холодные периоды года, а учитывая то, что уже осень, стоит знать, что нужно сделать, чтобы не потели пластиковые окна.

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах народными средствами

Мыльный раствор. Если пластиковые окна запотевают, обработайте их слегка подогретым мыльным раствором. После очистки протрите стекло влажной тканью, затем пройдите скребком с резиновой насадкой, чтобы убрать всю влагу. Сухое окно протрите спиртом.

Если пластиковые окна запотевают, обработайте их слегка подогретым мыльным раствором. После очистки протрите стекло влажной тканью, затем пройдите скребком с резиновой насадкой, чтобы убрать всю влагу. Сухое окно протрите спиртом. Соль. Избавиться от конденсата на окнах поможет солевой раствор. Растворите 5 грамм соли в 4 литрах теплой воды и полученным раствором помойте окна. Если на поверхности остались белые разводы, добавьте немного воды в жидкость и повторите процедуру.

Избавиться от конденсата на окнах поможет солевой раствор. Растворите 5 грамм соли в 4 литрах теплой воды и полученным раствором помойте окна. Если на поверхности остались белые разводы, добавьте немного воды в жидкость и повторите процедуру. Глицерин и спирт. Соедините глицерин со спиртом (соотношение 1:10). Окно сначала обработайте теплой водой, сухо вытрите салфеткой, а затем пройдитесь по всей поверхности приготовленным раствором.

Что положить на подоконник, чтобы не было конденсата

Самый простой и дешевый способ убрать конденсат с окон - это просто поставить на подоконник тарелку с солью. Она будет впитывать в себя всю влагу. Заменять соль нужно тогда, когда она окаменеет, именно это означает, что соль вобрала в себя максимальное количество воды.

Как раз и навсегда избавиться от конденсата на окнах с помощью соды

Возьмите один стакан соды, один стакан воды и щетку с тряпкой.

Смешайте пищевую соду с водой в равных пропорциях, чтобы образовалась паста. Нанесите смесь на чистую влажную тряпку и протрите ею окна.

После этого стоит протереть окна еще раз, но уже чистой тряпкой. Сода имеет абсорбирующий эффект, поэтому будет предотвращать возникновение конденсата.

Смотрите видео, что можно положить на подоконник, чтобы предотвратить образование конденсата:

Что такое конденсат на окнах? Когда мы видим влагу, осевшую на стеклах окон, это явление называется конденсатом. Появление конденсата связано с физическим явлением "точки росы". Так обозначают температуру, до которой должен остыть воздух, чтобы пар, содержащийся в нем, начал конденсироваться в росу. Можно сказать, что конденсат образуется тогда, когда воздух больше не в состоянии поглощать влагу. Он возникает в результате разницы температур воздуха внутри помещения и более холодной среды. Теплый и влажный воздух в комнате контактирует с более холодным стеклом, при этом происходит конденсация влаги, которая каплями стекает с поверхности стекла и рам окон. Конденсат на окнах может даже привести к образованию льда, когда на улице стоит морозная погода и металлопластиковые рамы являются мостиками для проникновения холода.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред