Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ

Вы узнаете, как удалить следы от скотча на пластиковых окнах, если попробуете применить на практике простой способ, в котором понадобятся мука и вода.

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Чем убрать следы от скотча с пластикового окна быстро и без повреждения поверхности / Скриншот YouTube

Не секрет, что отмыть старый скотч на пластиковых окнах достаточно непросто. Дорогие средства не всегда помогают и могут повредить краску, после чего появится уже новая проблема, когда нужно будет восстанавливать раму. Поэтому возникает вопрос, как убрать застарелые следы от скотча. Мы расскажем о способе, который нашли для вас в интернете.

Автор YouTube-канала meteoritaa показал, как можно отмыть окна от старого скотча без какой-либо химии, используя средства, которые есть почти на каждой кухне.

Как избавиться от следов скотча на пластиковых окнах

Понадобятся мука, вода и шампунь

Насыпаем немного муки на тарелку, заливаем воду в пульверизатор и добавляем туда немного шампуня. Этим средством автор и рекомендует отмывать застарелые пятна от скотча.

Моем оконные рамы

Достаточно нанести воду на поверхность из пульверизатора, присыпать мукой и потереть.

Получаются катышки, которые просто падают.

Повторяем процедуру, пока все окончательно не удалится.

Таким образом, можно отмыть оконные рамы от старого скотча, не повредив поверхность.

Смотрите видео, как отмыть пластиковые окна от старых следова скотча:

Что такое meteoritaa? Meteoritaa – молдавский канал на YouTube, в котором автор публикует обзоры и видео различной тематики. У канала более 300 тысяч просмотров, указано в описании.

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