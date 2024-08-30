Как устранить засор в ванной от волос: хитрость, о которой многие не знают

Не секрет, что ванна часто засоряется из-за волос. Чтобы ее прочистить, можно использовать разные способы и средства, но не все и далеко не всегда работают. Поэтому многие интересуются вопросом, как прочистить слив в ванной в домашних условиях. Мы расскажем об одном из интересных способов.
Автор YouTube-канала Скважина в Нефтекамске, Агидель, Янаул рассказал, как просто прочистить ванну, и какой дешевый предмет для этого понадобится.
Как прочистить слив для душа от волос
Купите в магазине грабер
Автор называет грабером инструмент, который нам понадобится для очистки труб. В Украине его можно найти под следующими названиями: трос для очистки ванной с щипцами, инструмент для захвата и прочистки, крючок для чистки труб и тому подобное.
Достаем волосы из слива ванны
Опускаем грабер в слив, зажимаем кнопку, чтобы он захватил волосы внутри трубы, и руку наклоняем влево. Потом кнопку отпускаем, возвращаем руку в исходное положение, и плавно достаем. Можно заметить, как на инструменте уже множество волос.
Проделываем процедуру несколько раз, пока не удается полностью достать все волосы из слива.
И если засор не очень серьезный и лишь под сливом, ванна перестанет засоряться.
Смотрите видео, как при помощи простого инструмента легко прочистить ванну:
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