Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

Засоренные трубы – знакомая и чрезвычайно неприятная проблема для многих. Однако вы можете избежать вызова сантехника и сэкономить средства, обратившись к помощи бикарбоната натрия.
Также ранее мы писали, как избавиться от запаха из раковины: копеечное средство уберет и мелкие засоры.
Как прочистить трубу канализации содой и уксусом?
Бикарбонат натрия, или пищевая сода, является вашим лучшим другом в борьбе с засорами. Экологичный и доступный, он обладает уникальными чистящими и дезодорирующими свойствами.
- Насыпьте 250 г бикарбоната натрия и добавьте 250 мл белого уксуса в раковину.
- Оставьте на 20 минут, затем смойте горячей водой.
Регулярное использование этого средства не только предотвратит засоры, но и обеспечит свежесть и чистоту в ваших трубах.
Экологичная и безопасная альтернатива
Бикарбонат натрия – отличная альтернатива химическим средствам. Это порошкообразное вещество безопасно для окружающей среды и кожи, делая его превосходным выбором для домашних нужд.
Не забывайте установить ситечко для слива, чтобы избежать засоров от остатков пищи. Следуя этим простым шагам, вы сможете избежать засоренных труб, поддерживая чистоту и свежесть в вашем доме.
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