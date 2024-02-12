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Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

Сергей Кущ
12 февраля 2024, 14:27
Экологичное и доступное средство есть в каждом доме.
Как прочистить трубу канализации
Как прочистить трубу канализации / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Засоренные трубы – знакомая и чрезвычайно неприятная проблема для многих. Однако вы можете избежать вызова сантехника и сэкономить средства, обратившись к помощи бикарбоната натрия.

Также ранее мы писали, как избавиться от запаха из раковины: копеечное средство уберет и мелкие засоры.

Как прочистить трубу канализации содой и уксусом?

Бикарбонат натрия, или пищевая сода, является вашим лучшим другом в борьбе с засорами. Экологичный и доступный, он обладает уникальными чистящими и дезодорирующими свойствами.

видео дня
  1. Насыпьте 250 г бикарбоната натрия и добавьте 250 мл белого уксуса в раковину.
  2. Оставьте на 20 минут, затем смойте горячей водой.

Регулярное использование этого средства не только предотвратит засоры, но и обеспечит свежесть и чистоту в ваших трубах.

Экологичная и безопасная альтернатива

Бикарбонат натрия – отличная альтернатива химическим средствам. Это порошкообразное вещество безопасно для окружающей среды и кожи, делая его превосходным выбором для домашних нужд.

Не забывайте установить ситечко для слива, чтобы избежать засоров от остатков пищи. Следуя этим простым шагам, вы сможете избежать засоренных труб, поддерживая чистоту и свежесть в вашем доме.

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