Как убрать застарелый камень в унитазе: давно забытый, но очень хороший способ

Вы узнаете, чем можно удалить камень в унитазе, если попробуете на практике применить простой способ со столовым уксусом, который есть в каждом доме.

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Как убрать камень в колене унитаза в домашних условиях и без лишних затрат / Скриншот YouTube

Унитаз нужно регулярно и тщательно чистить, чтобы не было микробов и бактерий. В некоторых случаях из-за недостаточного соблюдения рекомендаций или плохой работы сливного механизма в унитазе появляется налет. И тогда возникает вопрос, как очистить унитаз от мочевого камня при помощи уксуса или других средств. Мы расскажем об одном из способов, который должен придти на помощь.

Автор YouTube-канала Lovisovet рассказал, как правильно очистить колено достаточно запущенного унитаза. Понадобится немного времени, однако особых усилий прилагать не нужно.

Как почистить колено унитаза от камня

Откачиваем воду из слива унитаза

Чтобы почистить слив и само колено, надо сначала вычерпать оттуда воду. Это нужно, чтобы средство, которое мы позже добавим, не размешалось в воде и не потеряло свою концентрацию. Воду вычерпать можно обычным одноразовым стаканчиком и вылить в тазик, а затем в ванную. Пользуемся резиновыми перчатками.

Заливаем в унитаз два литра столового уксуса

После этого нужно залить 2 литра столового уксуса в унитаз и оставить так средство на 8 часов или на ночь.

Как часто мыть унитаз? Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Утром проверяем: камень должен отойти, его можно оттереть ершиком.

Отмываем остатки камня в унитазе

Может быть, что кусочки камня все еще остались в колене унитаза. Тогда можно взять зубную щетку и средство, которое предназначено для мытья унитазов, и потереть место, где еще есть следы. Тогда они тоже отмоются.

Смотрите видео, как очистить унитаз от известкового налета и камня:

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