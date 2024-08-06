Женщина показала гениальный метод, как легко вымыть окна: соседи будут завидовать

Эксперт по уборке рассказала, что она решила проблему загрязненных окон и для этого нужны всего два средства.

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Как вымыть окна моющим средством / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

В Сети появился лайфхак для чистки окон, который назвали "лучшим за всю историю" для достижения идеально прозрачных окон. Этот метод также можно использовать на душевых сетках, зеркалах, плитке и всем, что имеет блестящую поверхность.

Мытье окон иногда становится трудной задачей, чтобы после уборки не осталось разводов и пятен. Нет ничего более надоедливого во время уборки, чем прилагать все усилия для того, чтобы потом после окончания заметить кучу пятен на окнах. Сейчас существуют различные дорогие товары для мытья окон, но иногда и они не могут решить эту проблему, передает издание Mirror.

Женщина в Сети рассказала, что для идеальной уборки окон нужны только два основных предмета - тряпка из микрофибры и немного жидкости для мытья посуды Fairy.Она показала этот трюк на одном из окон в собственном доме, на котором были пятна. Она объяснила, что не всегда нужно специальное средство для мытья окон, а только увлажненная тряпка из микроволокна с "маленькой феей".

видео дня

Смотрите видео о том, как быстро вымыть окна:

Для того, чтобы помыть окно, стоит лишь капли жидкости на ткани и протирать ею окно, который удалит любую грязь. Сразу после этого она берет сухую тряпку, чтобы отполировать окно, которое остается блестящим и не размазывается.

"Посмотрите на результаты. Как быстро это работает. Вы также можете использовать этот прием для ванной комнаты, душевых экранов, зеркал, блестящей глянцевой плитки и всего, что имеет блестящую поверхность", - пояснила блогер.

Как сделать универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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