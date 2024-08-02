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Как убрать сильный известковый налет в унитазе: исчезнет за считанные секунды

Юлия Закрепа
2 августа 2024, 15:16
53
Очистка известкового налета с унитазов может остаться в прошлом, если в доме есть эффективные моющие средства.
Как убрать сильный известковый налет в унитазе: исчезнет за считанные секунды
Как быстро удалить известковый налет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Как вывести известковый налет в унитазе, ведь он может накапливаться ниже ватерлинии и тогда его труднее будет удалить. Некоторые специалисты по уборке предлагают использовать нож, чтобы соскрести толстый известковый налет, тогда как другие выступают за использование сильнодействующих, но вредных чистящих средств с последующей очисткой, чтобы избавиться от любых остатков.

Опытные хозяйки предлагали использовать напиток Coca-Cola и белый уксус, ведь эти продукты имеют недорогую цену и нетоксичный ингредиент, который растворяет известковый налет, передает Express.

Как можно удалить известковый налет

  • Самым популярным методом удаления известкового налета является использование пищевой соды. Если вы хотите очистить ванну или раковину, то стоит нанести на поверхность соду. Перед этим ее нужно развести с водой, чтобы получить состояние пасты. На загрязненном месте такую пасту необходимо оставить на 10 минут, а затем тщательно вытереть губкой и смыть.
  • Если на поверхности ванны вы заметили пятна от желтого налета, тогда вам стоит использовать отбеливатель для белья, но слегка нужно разбавить водой. Раствор нужно наносить на проблемные места, после того смоют водой.
  • Однако, если на вашей ванной сильные пятна известкового налета, тогда нужно добавить в воду немного нашатырного спирта. Необходимо наносить раствор на поверхность и оставить его на 10 минут, а затем тщательно смыть горячей водой.
Универсальное чистящее средство для чистки
Как сделать универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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Как предотвратить налет на душевой кабине?

Чтобы избежать появления известкового налета, который образуется на внутренней стороне стекла, после каждого приема душа стекло нужно вытирать сверху вниз резиновым скребком или тканью. Категорически не рекомендуется применять щетинные щетки, поскольку они царапают стеклянную поверхность.

Чего боится известковый налет в унитазе

Чтобы уничтожить известковый налет в унитазе стоит взять столовый уксус и обильно полить его на отложения налета. Лучше такую процедуру делать вечером, ведь раствор должен пробыть целую ночь на стенках унитаза. Утром стоит смыть водой и удалить остатки налета ершиком. Некоторые хозяйки используют вместо уксуса Кока-Колу.

Одним из действенных методов очистки унитаза от налета является использование лимонной кислоты. Вам понадобится 2 пакетика лимонной кислоты: один нужно растворить в бачке, а другой высыпать на стенки унитаза. Это все нужно оставить на 3 часа. Лимонная кислота эффективно размягчит известковый налет, который затем следует тщательно почистить щеткой.

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