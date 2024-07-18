Как очистить кран от известкового налета внутри: трюк с шариком

Плохо течет вода из крана? Плохой напор? Причиной этому может быть накипь, которая копилась в вашем кране годами. Удалить ее можно очень просто при помощи воздушного шарика и еще нескольких ингредиентов, пишет Sante+.
Как очистить кран от накипи?
- Наполните воздушный шарик уксусом и водой;
- Расположите шарик вокруг крана, чтобы он впитал накипь;
- При необходимости завяжите шарик, чтобы аэратор на кране обманулся в уксусном растворе;
- Оставьте по крайней мере на час;
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
После того как шарик будет извлечен, вы можете удалить оставшуюся накипь с помощью использованной зубной щетки.
Но на этом борьба с накипью не заканчивается! Вполне вероятно, что накипь есть и на насадке крана. Чтобы очистить ее:
- Снимите аэратор с крана;
- Нагрейте немного уксуса в миске;
- Погрузите аэратор в миску с уксусом на ночь;
- На следующий день выньте мусор и почистите его использованной зубной щеткой;
- Наконец, промойте его, прежде чем собрать.
Вы заметите, что с этого момента поток воды станет намного плавнее! Не забывайте проводить эту процедуру 2-3 раза в год, особенно если вода в вашем доме жесткая.
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