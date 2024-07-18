Как очистить кран от известкового налета внутри: трюк с шариком

Удалить накипь можно очень просто при помощи воздушного шарика и еще нескольких ингредиентов

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Как очистить кран от известкового налета внутри / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Плохо течет вода из крана? Плохой напор? Причиной этому может быть накипь, которая копилась в вашем кране годами. Удалить ее можно очень просто при помощи воздушного шарика и еще нескольких ингредиентов, пишет Sante+.

Как очистить кран от накипи?

Наполните воздушный шарик уксусом и водой; Расположите шарик вокруг крана, чтобы он впитал накипь; При необходимости завяжите шарик, чтобы аэратор на кране обманулся в уксусном растворе; Оставьте по крайней мере на час;

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После того как шарик будет извлечен, вы можете удалить оставшуюся накипь с помощью использованной зубной щетки.

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Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Но на этом борьба с накипью не заканчивается! Вполне вероятно, что накипь есть и на насадке крана. Чтобы очистить ее:

Снимите аэратор с крана;

Нагрейте немного уксуса в миске;

Погрузите аэратор в миску с уксусом на ночь;

На следующий день выньте мусор и почистите его использованной зубной щеткой;

Наконец, промойте его, прежде чем собрать.

Вы заметите, что с этого момента поток воды станет намного плавнее! Не забывайте проводить эту процедуру 2-3 раза в год, особенно если вода в вашем доме жесткая.

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