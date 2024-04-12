Чем очистить кастрюлю внутри от накипи: способ, который поможет хозяйкам

Применение на практике простого способа, который включает перекись водорода и соду, поможет вам понять, как избавиться от накипи в эмалированной кастрюле.

https://glavred.info/life/chem-ochistit-kastryulyu-vnutri-ot-nakipi-sposob-kotoryy-pomozhet-hozyaykam-10557254.html Ссылка скопирована

Как удалить толстый слой накипи в кастрюле, чтобы дно в ней стало белоснежным / Скриншот YouTube

Кастрюля на кухне становится основной емкостью для приготовления еды и не секрет, что со временем в ней появляется накипь, которую нужно отмыть. Однако сделать это не так просто, поскольку обычным скребком легко царапается эмаль. Многим интересно, как очистить кастрюлю от накипи в домашних условиях, и мы расскажем об одном из рабочих способов.

Блогер Марина Жукова в своем YouTube-канале рассказала, как отмыть накипь внутри кастрюли, сколько времени для этого нужно, и каким образом убрать желтые следы с дна емкости.

Как удалить накипь внутри эмалированной кастрюли

Приготовьте смесь для очистки кастрюли от накипи

Понадобятся пластиковый контейнер, пищевая сода, перекись водорода, резиновые перчатки и золотистая губка. Добавляем в контейнер несколько столовых ложек соды, как показано на видео, и 2-3 столовые ложки перекиси водорода.

Должна получиться паста, которая не будет стекать по стенкам посуды. Пасту следует обильно распределить по кастрюле.

Немного перекиси надо будет добавить на дно, чтобы оно стало белее.

Оставьте раствор в кастрюле на пару часов

Далее надо оставить раствор в кастрюле на протяжении 40 минут или несколько часов. Зависит от того, насколько крепкий налет. Спустя это время известковый налет должен раствориться.

Берем тазик с горячей водой, мочим в ней губку, и чистим кастрюлю.

Накипь должна полностью уйти. Если еще есть желтые следы, оставьте раствор на 6-8 часов. В итоге такие следы тоже должны исчезнуть.

Смотрите видео, как очистить кастрюлю от застарелой накипи:

Чем заменить кастрюлю? Кастрюля, как и сковорода, безусловно, самая популярная емкость для варки пищи. Но время идет вперед и их можно заменить чем-то другим. Например, пароваркой, мультиваркой или блендером-суповаркой. Приготовить пищу можно разными способами, и вкус такой еды будет отличаться.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред