Чем отмыть кастрюлю от нагара внутри: простой, но очень эффективный способ

Если вы не знаете, как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли, можете попробовать простой способ, в котором нужно использовать уксус и лимонную кислоту.

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Как отмыть пригоревшую кастрюлю народными методами, чтобы ее дно стало чистым / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что если даже ненадолго отвлечься от приготовления пищи, кастрюля может пригореть. Черный нагар въедается в эмаль, и отмыть ее становится крайне непросто. Поэтому многие задаются вопросом, как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю в домашних условиях. Мы расскажем вам о способе, который должен помочь.

Автор YouTube-канала Любимая Усадьба рассказала, как отмыть кастрюлю, если она серьезно пригорела, и какой способ можно попробовать применить для ее очищения.

Как избавиться от нагара в эмалированной кастрюле

Очищаем нагар вручную

Для начала нужно будет взять обычную металлическую щетку для мытья посуды и, не затрагивая эмаль, аккуратно очистить весь верхний слой нагара. Нужно чистить особо тщательно, чтобы снять верхний слой, до твердого несчищаемого нагара.

Пригоревшую кастрюлю нужно залить уксусом

Далее следует залить пригоревшую посуду 9% уксусом, чтобы раствор накрыл весь пригар. Надо оставить кастрюлю постоять в уксусе примерно 15 минут. За это время уксусная кислота проникнет в микротрещинки и немного смягчит верхний черный слой.

Добавляем в кастрюлю лимонную кислоту и кипятим

Выливаем все из кастрюли, добавляем в нее воду, 1-2 столовые ложки лимонной кислоты и ставим ее на огонь. Вода должна закипеть, после чего надо уменьшить газ и дальше кипятить воду с лимонной кислотой в пригоревшей посуде. Кислота будет разъедать нагар, он начнет постепенно отваливаться. В этот момент лучше не отколупывать гарь, чтобы не повредить эмаль дна посуды.

Оттираем оставшийся нагар на дне кастрюли губкой и моющим средством

Когда большая часть нагара отвалились, можно очистить его частицы мягкой губкой и моющим средством. Здесь можно использовать каустическую или кальцинированную соду.

В итоге нагар должен отмыться. Возможно, если посуда очень старая, а пригорелость давно никто не пробовал очищать, останутся небольшие черные следы.

Что делать, если нагар внутри кастрюли не отчистился

Если нагар очень сильный и полностью не отваливается до момента выкипания воды, понадобится слить остатки воды с лимонной кислотой и снова почистить дно кастрюли металлической щеткой для кухонной посуды.

Как в первый раз, почистить дно несчищаемой поверхности. В этот раз должно очищаться уже намного легче. После этого следует вновь залить остатки пригара водой, добавить лимонную кислоту и кипятить, пока нагар не отойдет полностью.

Смотрите видео, как отмыть кастрюлю, которая очень сильно пригорела:

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