Чем отмыть эмалированную кастрюлю, которую уже хочется выкинуть

Возможно, у вас уже случалась ситуация, когда ваша эмалированная кастрюля была загрязнена настолько сильно, что вы думали о том, чтобы выкинуть её? Но не спешите принимать решение, поскольку есть простой народный рецепт, который удалит нагар и копоть с эмалированной посуды.
Чем отмыть эмалированную кастрюлю?
Чистка от нагара и копоти начинается с подготовки специального средства. Вам потребуется:
- нашатырный спирт,
- жидкое хозяйственное мыло
- сода (или чистящее средство с содой).
Как его приготовить:
- В миске соедините 4 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла и 2 столовые ложки нашатырного спирта.
- Затем нанесите и равномерно распределите это средство на дно эмалированной посуды.
- Покройте кастрюлю пакетом, чтобы нашатырный спирт не выветрился, и оставьте на 30 минут.
- После этого добавьте немного соды или чистящего средства на основе соды и удалите размягчившийся нагар. Вы удивитесь, как быстро он исчезнет!
Далее, если у вас есть желтый известковый налет внутри посуды, который даже варка с лимонной кислотой не убирает до конца, можно удалить щавелевой кислотой.
Добавьте всего 1 столовую ложку щавелевой кислоты и залейте кипятком. Кислота очень мощная, поэтому нет необходимости варить посуду. Возьмите щетку и, не дожидаясь остывания, начните тереть дно и стенки.
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