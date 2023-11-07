Чем отмыть эмалированную кастрюлю, которую уже хочется выкинуть

Простое средство из 3 ингредиентов легко справится даже с самым сильным загрязнением.

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Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара и копоти / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Возможно, у вас уже случалась ситуация, когда ваша эмалированная кастрюля была загрязнена настолько сильно, что вы думали о том, чтобы выкинуть её? Но не спешите принимать решение, поскольку есть простой народный рецепт, который удалит нагар и копоть с эмалированной посуды.

Чем отмыть эмалированную кастрюлю?

Чистка от нагара и копоти начинается с подготовки специального средства. Вам потребуется:

нашатырный спирт,

жидкое хозяйственное мыло

сода (или чистящее средство с содой).

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Как его приготовить:

В миске соедините 4 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Затем нанесите и равномерно распределите это средство на дно эмалированной посуды. Покройте кастрюлю пакетом, чтобы нашатырный спирт не выветрился, и оставьте на 30 минут. После этого добавьте немного соды или чистящего средства на основе соды и удалите размягчившийся нагар. Вы удивитесь, как быстро он исчезнет!

Далее, если у вас есть желтый известковый налет внутри посуды, который даже варка с лимонной кислотой не убирает до конца, можно удалить щавелевой кислотой.

Добавьте всего 1 столовую ложку щавелевой кислоты и залейте кипятком. Кислота очень мощная, поэтому нет необходимости варить посуду. Возьмите щетку и, не дожидаясь остывания, начните тереть дно и стенки.

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