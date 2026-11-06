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Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

Дарья Пшеничник
6 ноября 2026, 18:51
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После промежуточных выборов в США переговорный процесс ускорился, а Германия настаивает на том, что без европейцев эти договоренности не будут иметь смысла.
Трамп, Мерц
Фридрих Мерц и Дональд Трамп провели телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

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  • Мерц и Трамп поговорили по телефону о войне в Украине
  • Лидеры хотят как можно скорее остановить боевые действия
  • Мирное соглашение должны одобрить все партнеры по НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп во время ночного телефонного разговора согласились, что войну России против Украины следует завершить как можно скорее. Стороны также сошлись во мнении, что любое мирное соглашение должно быть одобрено партнерами по НАТО, как заявил пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус, слова которого привело n-tv.

Разговор состоялся по инициативе Белого дома: Трамп перезвонил канцлеру после того, как предыдущая попытка Мерца связаться с ним не увенчалась успехом, пишет Berliner Zeitung. Время звонка и другие темы, в частности войну с Ираном, в Берлине не уточнили.

В немецком правительстве связывают оживление дипломатии с политическим календарем Вашингтона.

"После выборов в США появилось "новое ощущение срочности", а мандат на переговоры стал "значительно более целенаправленным", - отметил Корнелиус.

Сначала мир, потом безопасность Европы

По словам пресс-секретаря, Берлин и Вашингтон придерживаются общей позиции по четырём базовым пунктам. Первый из них определяет последовательность шагов: сначала должна завершиться война в Украине, и только потом стороны перейдут к обсуждению европейского порядка в сфере безопасности.

Договоренность, как уточнил Корнелиус, возможна только в "закрытом контексте", то есть когда согласован весь пакет. Еще одно условие - консенсус среди партнеров по НАТО.

Какой козырь может потерять Путин на переговорах

"Главред" писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызка, после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина - ослабнуть.

США и Россия и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов Трамп может ослабить давление на Украину, из-за чего Кремлю будет сложнее настаивать на ультимативных требованиях.

трамп хроника
Хроника окончания войны Трампом / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о приближении масштабного соглашения по российско-украинской войне. По его словам, оно коснется не только Украины, но и, потенциально, всей Европы.

Ранее первая леди США Мелания Трамп передала личные письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину по итогам локального перемирия в Олешках.

Накануне в Кремле заявили, что Россия намерена обеспечить свои интересы в Украине либо военным путем, продолжая так называемую "СВО", либо мирным - если в Киеве "найдётся кто-то" с политической волей.

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N-TV

N-TV - это официальный сайт немецкого новостного телеканала N-TV, принадлежащего медиагруппе RTL Deutschland (RTL Group). Канал был запущен 30 ноября 1992 года и считается одним из первых круглосуточных новостных телеканалов Германии.

На сайте публикуются оперативные новости, аналитические материалы и видеосюжеты по ключевым темам: политика, экономика, общество, технологии, спорт и международные события. Платформа также предлагает прямые трансляции, интервью, документальные программы и деловые обзоры, пишет Wikipedia.

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