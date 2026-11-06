Почему нельзя заливать кофе кипятком: один простой шаг сделает его вкуснее

Профессиональный повар Кристиан Фехер рассказал, какой должна быть температура воды и что нужно сделать с кофейным порошком перед завариванием.

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Растворимый кофе станет намного вкуснее - шеф-повар раскрыл секрет приготовления / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как правильно заваривать растворимый кофе

Как сделать растворимый кофе вкуснее

Почему нельзя заливать кофе кипятком

Растворимый кофе может иметь гораздо более приятный вкус, если изменить привычный способ его приготовления. Профессиональный шеф-повар с более чем 20-летним опытом Кристиан Фехер утверждает, что одна из главных ошибок заключается в использовании слишком горячей воды. По его словам, перед завариванием порошок нужно смешать с небольшим количеством холодной воды, а также правильно подобрать температуру нагрева.

Эксперт поделился собственной методикой на YouTube-канале Food Chain TV и рассказал, как приготовить растворимый кофе без лишней горечи. Каких еще правил стоит придерживаться, чтобы улучшить вкус любимого напитка, - выяснял Главред.

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Почему нельзя заливать растворимый кофе кипятком

Температура воды напрямую влияет на вкусовые качества готового напитка. Кристиан Фехер советует не доводить её до максимального нагрева, поскольку это может испортить результат.

"Не стоит перегревать кофе. Если вода слишком горячая, вы точно испортите вкус кофе. Ладно, я люблю, когда температура воды составляет 195 градусов или 90 градусов по Цельсию", - отметил шеф-повар.

По его методике, оптимальная температура для приготовления растворимого кофе составляет примерно 90 градусов. Именно поэтому он рекомендует использовать чайник с возможностью контроля нагрева воды.

Количество кофеина в различных напитках / Инфографика: Главред

Зачем растворять кофе в холодной воде перед завариванием

Еще одна важная деталь - подготовка кофейного порошка непосредственно в чашке. Вместо того чтобы сразу заливать его горячей водой, повар советует сначала добавить небольшое количество холодной воды и тщательно перемешать смесь.

"Возьмите ложку кофе и насыпьте её в чашку. Хорошо, а затем добавьте совсем чуть-чуть холодной воды. Хорошо, и растворите кофе таким образом", - советует Кристиан Фехер.

Смотрите видео о том, какую температуру воды использовать для кофе:

По словам кулинара, такой прием помогает подготовить кофейный порошок перед добавлением горячей воды. После этого можно доливать воду, соблюдая рекомендуемый температурный режим.

Кроме того, шеф-повар допускает добавление в чашку сахара и жирных сливок. По его мнению, они также помогают смягчить воздействие горячей воды на кофейную смесь.

Какую воду лучше использовать для приготовления кофе

Не менее важным фактором является качество воды. Фехер не рекомендует использовать обычную водопроводную воду, отдавая предпочтение бутилированной или фильтрованной.

"Не стоит использовать воду из-под крана. Лучше использовать бутилированную или фильтрованную воду. Причина, по которой не стоит использовать водопроводную воду, заключается в том, что она, как правило, содержит металлы", - предупреждает шеф-повар.

Если другого варианта нет, эксперт советует набирать холодную воду из-под крана, а не использовать горячую. Он объясняет это тем, что при прохождении через водонагреватель вода может дополнительно насыщаться металлами.

Также важно каждый раз использовать свежую воду, а не повторно нагревать ту, что осталась в чайнике после предыдущего приготовления.

Фехер обращает внимание на то, что повторный нагрев может влиять на вкусовые характеристики воды из-за потери растворенного кислорода.

Действительно ли холодная вода делает растворимый кофе вкуснее

Подобный способ приготовления решил проверить и блогер Сушанта Адхикари, автор YouTube-канала BYT | BEFORE YOU TRY. Он сравнил два варианта: привычное заваривание растворимого кофе горячей водой и метод с предварительным растворением порошка в холодной.

Для эксперимента автор использовал одинаковое количество кофе и воды. Сначала он приготовил напиток традиционным способом, а затем повторил процесс, предварительно смешав кофейный порошок с небольшим количеством холодной воды.

После дегустации блогер отметил, что разница между двумя вариантами была не слишком заметной, однако некоторые отличия он всё-таки почувствовал.

"Во-первых, я не знаю, как описать вкус кофе. Во-вторых, разница очень незначительная. Лучше, если его развести холодной водой. Вкус получается мягче", - поделился впечатлениями Сушанта Адхикари.

Смотрите видео о том, как избавиться от горечи растворимого кофе:

В то же время блогер подчеркнул, что окончательное впечатление от такого способа приготовления каждый должен составить самостоятельно. По его мнению, изменение вкуса незначительное, но его можно почувствовать при сравнении двух напитков.

Разновидности кофейных напитков / Инфографика: Главред

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Об источнике: Food Chain TV Food Chain TV - американский кулинарный YouTube-канал и онлайн-видеосеть, посвященная приготовлению еды, кулинарным техникам, продуктам и гастрономическим путешествиям. Проект создан шеф-поваром Кристианом Фегером (Cristian Feher), который делится профессиональным опытом и практическими советами для домашних поваров. Канал работает с 27 августа 2012 года. Food Chain TV принадлежит и управляется американской компанией Tampa Bay Chef Services, LLC. Это не только YouTube-канал: проект развивает собственный сайт с кулинарными материалами и видео, а также транслируется по телевидению через платформу Roku. По информации на официальном сайте, контент доступен зрителям в разных странах, в частности в США, Канаде, Великобритании и Мексике.

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