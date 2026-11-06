Полметра снега и заносы на дорогах: где ударит зима в середине ноября

В Центральной Европе пока держится антициклон, а в Украине после аномально теплого начала ноября начнет холодать.

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Зима в Европе - почему снег накроет север, а Польшу обойдет стороной / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

10–14 ноября север Европы засыплет снегом до 50 см

Больше всего снега ждут на западе и севере Норвегии

В Украине ноябрь будет в пределах климатической нормы

Мощные метели с 10 по 14 ноября накроют север Европы. В Скандинавии и на северо-западе России местами выпадет от 10 до 50 см снега, образуются сугробы, а дороги заметет. Больше всего осадков ожидают на западе и севере Норвегии, сообщает Dobra Pogoda 24.

Непогоду принесет обширный циклон из Северной Атлантики, который пройдет над Скандинавией с юга на север. Зона осадков будет значительно шире его траектории. Она охватит юго-западную, центральную и северную Норвегию, западную и северную Швецию, Финляндию, а частично также запад и северо-запад России.

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Первая волна снегопадов накроет центрально-западную и северную Норвегию уже в ближайшие дни. Атлантические циклоны будут тянуть за собой арктический воздух. На норвежском побережье из-за влияния моря будут формироваться конвективные метели, поэтому именно там прогнозируют максимальную высоту снега.

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Для северных регионов континента эти дни могут стать переломными в сезоне.

"Прогнозы однозначно указывают, что к середине ноября зона распространения зимы со снегом на севере Европы значительно расширится, особенно на территории между частично Скандинавией и Россией. Из-за постепенного похолодания с морозами снег начнет формировать в этой части континента более устойчивый покров, и это станет вступлением к укреплению зимы", - пишет синоптик портала Роберт Зелинский.

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Центральную Европу удержит антициклон

Иная ситуация сложится в Польше. Над ней длительное время будет стоять антициклон, который движется с северо-запада Европы через центр континента на юго-восток. Он и дальше будет отрезать страну от осадков, которых там не хватает. При этом на фоне частых прояснений до начала второй декады ноября там заметно похолодает.

В глубине Европы снег на равнинах, по прогнозу, будет выпадать лишь локально и эпизодически. Исключением станут предгорья и горы между Пиренеями, Альпами и Карпатами. В этих районах снежный покров местами будет постепенно увеличиваться и удерживаться.

Какой будет погода в ноябре 2026 в Украине

Украинские синоптики ожидают, что ноябрь 2026 года начнется с аномально теплой погоды, а затем температура воздуха будет снижаться. В целом месяц, по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, будет преимущественно в пределах нормы, с синоптической ситуацией, типичной для поздней осени.

Среднемесячная температура прогнозируется на уровне от +1 до +7 градусов, что близко к норме. Осадки ожидаются на уровне 34–77 мм, а в высокогорье Карпат 77–100 мм. Это соответствует 80–120% климатической нормы.

По многолетним наблюдениям, средняя температура ноября в Украине составляет от 0 до +4 градусов, в Закарпатье и на юге от +5 до +9 градусов. Обычно выпадает 35–63 мм осадков, в Карпатах, горах Крыма и в Закарпатье 70–108 мм, а в высокогорье до 135 мм.

Предзимний период в основном начинается в первой декаде ноября, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +5 градусов. На северо-востоке страны и в Карпатах он наступает раньше, как правило, в конце октября.

Абсолютный минимум температуры в ноябре в северных регионах, а также в Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях составляет от -16 до -24,6 градуса. В горных районах он достигает от -25,2 до -31 градуса, в Крыму и местами в Одесской области от -8,4 до -13,7 градуса.

Абсолютный максимум составляет от +17,7 до +25,3 градуса. В Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму он достигает от +25,5 до +29,7 градуса.

Погода в Украине - новости

Как писал Главред, погода в Украине 6 ноября будет холодной с осадками и сильным ветром. В ряде областей дожди местами будут переходить в мокрый снег, а в Карпатах возможны снегопады. Погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться со стороны Балтийского моря.

Погода в Киеве сегодня будет такой: возможен дождь, местами с мокрым снегом, и сильный северный ветер. Максимальная температура днем ​​будет лишь около +5 градусов.

Какой будет зима в Украине - прогноз

Зимой погода в Украине ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По её словам, зимой в Украине может выпасть на 20–40 % больше осадков. Но при этом рассчитывать на большой снежный покров не стоит из-за преобладания тёплого воздуха с Атлантики.

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