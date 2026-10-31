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Гололед и ледяные дожди вместо снега: какая погода будет в Украине зимой

Анна Косик
31 октября 2026, 10:55
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Климатолог предупредила о неожиданных "сюрпризах" от погоды в этом году.
Гололед и ледяные дожди вместо снега: какая погода будет в Украине зимой
Прогноз погоды в Украине на зиму 2026–2027 годов / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Будет ли зима в этом году снежной
  • Какие средние температуры ожидаются зимой
  • Какие осадки будут преобладать с декабря по февраль

Погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков. Об этом в интервью РБК-Украина заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По её словам, зимой в Украине может выпасть на 20–40 % больше осадков. Но при этом рассчитывать на большой снежный покров не стоит из-за преобладания тёплого воздуха с Атлантики.

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Из-за плюсовых температур снег будет быстро таять, а колебания около 0 градусов будут создавать опасные погодные условия.

"Возможны гололед, налипание мокрого снега и ледяной дождь. Особенно это касается регионов, где температура воздуха будет часто меняться от минусовой до плюсовой", - говорится в статье.

Насколько теплой будет зима 2026–2027

Балабух отметила, что в этом году с декабря по февраль ожидается погода на 1–2 градуса теплее климатической нормы.

Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях - в пределах от 0 до +2 градусов.

Самые низкие температуры будут, скорее всего, на северо-востоке страны и в высокогорье Карпат - в пределах -3-4 градусов и ниже.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине до конца октября сохранится теплая погода, однако с началом ноября ожидается похолодание. Дневная температура воздуха снизится до +5+9 градусов.

Ранее сообщалось, что до 5 ноября в Украине ожидаются осадки в виде дождя, а в Карпатах, 4–5 ноября - также в западных и северных областях - с мокрым снегом, возможные в отдельных регионах.

Накануне стало известно, что погода в Украине 31 октября и 1 ноября будет относительно теплой, но местами с дождями и пасмурным небом. В следующие двое суток погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона, а также малоградиентного поля повышенного давления.

Гололед и ледяные дожди вместо снега: какая погода будет в Украине зимой
Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

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О персоне: Вера Балабух

Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

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