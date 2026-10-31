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Как быстрее высушить постиранную одежду и сэкономить место на сушилке

Анна Косик
31 октября 2026, 10:20
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Блогерша объяснила, что правильная сушка одежды помогает сэкономить время и место.
Как быстрее высушить постиранную одежду и сэкономить место на сушилке
Простые правила сушки одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как правильно сушить джинсы, чтобы они быстрее высыхали
  • Как не терять носки после стирки

Правильная сушка одежды помогает не только быстрее справиться со стиркой, но и освободить место на сушилке, а также уменьшить количество складок на вещах.

Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась простыми бытовыми хитростями, которые меняют привычный подход к сушке одежды.

видео дня

Как правильно вешать джинсы на сушилку для белья

Джинсы занимают немало места на сушилке, особенно если развешивать их по стандартной схеме. Из-за этого для остальной выстиранной одежды может просто не остаться свободных перекладин. В то же время есть простой способ разместить джинсы более компактно.

Ирина Денисенко советует перекидывать джинсы через одну перекладину сушилки, а не развешивать их вертикально на нескольких уровнях или отдельных зажимах.

Как правильно сушить мокрую куртку
Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

"Просто перекидываем их через перекладину, вот так и всё. Занимают меньше места, быстрее сохнут и меньше мнутся. А то развесили джинсы, а сушилка уже вся занята, а белья ещё на три стирки", - отметила Денисенко.

Как правильно сушить носки, чтобы не потерять пару

Носки после стирки часто приходится долго сортировать, ведь они могут оказаться в разных частях корзины или сушилки. Чтобы не тратить время на поиск одинаковых носков, блогер советует сушить их парами.

"Обязательно пара к паре, чтобы потом не пришлось их подбирать. Так гораздо легче сортировать", - пояснила она.

Видео о том, как правильно развешивать одежду на сушилке для белья, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко

Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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