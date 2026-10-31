Кого из российских артистов-путинистов догнала карма: смерти и самоубийства

Их политические взгляды вызывали неоднозначную реакцию, особенно после аннексии Крыма и начала полномасштабной войны.

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Путинисты, которые поддерживали терроризм / Коллаж Главред, фото росСМИ

Кратко:

Кто поддерживал террориста Путина

От чего скончались российские знаменитости-путинисты

Российские артисты и публичные деятели, поддерживавшие политику Владимира Путина, в разные годы уходили из жизни после тяжелых болезней или трагических происшествий.

Среди них - певец Иосиф Кобзон, режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян, музыкальный критик Сергей Соседов и рэпер Миша Маваши.

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Их политические взгляды вызывали неоднозначную реакцию, особенно после аннексии Крыма и начала полномасштабной войны России против Украины. Главред рассказывает, что известно о судьбах этих людей и какую позицию они занимали.

Иосиф Кобзон: поддерживал политику Кремля и ездил в оккупированный Донбасс

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Он много лет боролся с онкологическим заболеванием, перенес операции и курсы химиотерапии. Незадолго до смерти певца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Иосиф Кобзон был доверенным лицом Путина/ "Комсомольская правда"

Кобзон открыто поддерживал террориста Владимира Путина и российскую оккупационную политику в отношении Украины. После аннексии Крыма в 2014 году он подписал обращение деятелей культуры в поддержку действий российского президента. Впоследствии певец выступал на территориях самопровозглашенных образований на востоке Украины. За свою позицию он попал под санкции Евросоюза и столкнулся с запретом на въезд в Украину.

Тигран Кеосаян: пропагандировал войну и умер после комы

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, муж главной пропагандистки и редактора RT Маргариты Симоньян, умер 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. В декабре 2024 года его госпитализировали после проблем с сердцем. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. О его кончине сообщила супруга.

Больше года назад умер муж Симоньян Тигран Кеосаян / Фото Стархит

Кеосаян был одним из наиболее активных представителей российской пропаганды. В своих эфирах он оправдывал вторжение России в Украину, распространял антиукраинские заявления и призывал к усилению российских ударов. Украинские государственные структуры характеризовали его как человека, систематически поддерживавшего российскую агрессию.

Его публичная деятельность была тесно связана с поддержкой политики Кремля.

Сергей Соседов: поддерживал аннексию Крыма и критиковал уехавших артистов

Музыкальный критик Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. По сообщениям СМИ, он находился в командировке в Нерюнгри, где, по предварительным данным, упал на лестнице. Обстоятельства произошедшего освещались российскими СМИ как несчастный случай.

Путинист Соседов работал в Украине / Фото СТБ

Соседов поддерживал переход Крыма под российский контроль и выступал против российских артистов, которые уехали из страны или публично осудили вторжение в Украину. Он критиковал Максима Галкина и других знаменитостей, не поддержавших действия российских властей. В 2023 году Украина ввела против него персональные санкции.

Смерть критика вызвала обсуждение его политических взглядов в социальных сетях. Однако сообщения о несчастном случае не дают оснований связывать произошедшее с его пророссийской позицией.

Миша Маваши: поддерживал российскую войну, обстоятельства смерти проверяют следователи

Российский рэпер Михаил Ниц, известный под псевдонимом Миша Маваши, умер в ночь с 24 на 25 октября 2026 года в возрасте 41 года. Представитель музыканта первоначально назвал произошедшее несчастным случаем. Следственный комитет начал проверку и назначил экспертизы для установления обстоятельств смерти. В СМИ появились различные версии произошедшего, в том числе предположение о самоубийстве, но на момент подготовки материала оно не было официально подтверждено.

В РФ скончался рэппер-оккупант / Фото Стархит

После начала полномасштабной войны Маваши поддерживал действия российских властей. В 2022 году он основал движение "Северный человек", которое заявляло о патриотическом воспитании и поддержке участников так называемой специальной военной операции. В 2025 году украинский суд заочно приговорил музыканта к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Анастасия Заворотнюк: поддерживала Путина и умерла после тяжелой болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся благодаря сериалу "Моя прекрасная няня", умерла 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Несколько лет она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. О смерти актрисы сообщили ее близкие.

Анастасия Заворотнюк поддерживала Путина / фото: instagram.com, Анна Заворотнюк

Заворотнюк поддерживала террориста Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Ее также критиковали за посещение аннексированного Крыма. После этого имя актрисы оказалось в базе украинского сайта "Миротворец".

Последние годы жизни Заворотнюк практически не появлялась на публике и проходила лечение. Ее смерть стала следствием продолжительной тяжелой болезни.

Михаил Задорнов: поддерживал Путина и умер после борьбы с онкологией

Российский сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием - у него диагностировали рак головного мозга. Артист проходил лечение, в том числе в Германии и России, однако болезнь оказалась сильнее.

Задорнов публично поддерживал террориста Владимира Путина и положительно высказывался о российском президенте. После аннексии Крыма в 2014 году сатирик поддержал действия Москвы, а также выступал с критикой украинских властей. Его политические заявления сопровождались резкой антизападной риторикой.

При этом причиной смерти Задорнова стала тяжелая болезнь, которую он пытался вылечить на Западе.

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О персоне: Анастасия Заворотнюк Анастасия Юрьевна Заворотнюк - российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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