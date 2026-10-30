Одежда после стирки станет мягкой, как облако: поможет неожиданный кухонный предмет

Вы узнаете:
- Сколько шариков из фольги нужно положить в барабан
- Почему алюминий помогает уменьшить статический заряд
- Какие ткани электризуются чаще всего
Три небольших шарика из алюминиевой фольги, положенные в барабан стиральной машины вместе с одеждой, помогают уменьшить статическое электричество на тканях. После сушки вещи меньше электризуются и становятся заметно мягче, сообщает польское издание Planeta.pl.
Этот способ не требует дополнительных средств. Шарики скатывают из обычной кухонной фольги и кладут в барабан к белью. Затем добавляют привычные моющие средства и запускают нужную программу стирки.
Результат, по данным издания, виден сразу после сушки. Одежда не накапливает заряд, а носить её становится значительно приятнее.
Почему алюминий снимает заряд
Эффект связан с физическими свойствами фольги. Алюминий - металл, который хорошо проводит электрический ток.
Когда барабан вращается, шарики трутся о ткань. По объяснению Planeta.pl, это может облегчать перемещение электрических зарядов и препятствовать их накоплению на вещах. В результате одежда после стирки меньше прилипает к телу и не притягивает мелкие волокна или волосы.
Откуда берется статическое электричество на вещах
Электризация тканей возникает из-за трения разных материалов друг о друга. В этот момент электроны переходят с одной ткани на другую, вещи получают электрический заряд и начинают притягиваться друг к другу или прилипать к коже.
Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы одежды из синтетических материалов, в частности полиэстера. Риск возрастает и в помещениях с сухим воздухом.
Смотрите видео об ещё одном полезном лайфхаке для стирки:
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Об источнике: Planeta.pl
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