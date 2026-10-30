Одежда после стирки станет мягкой, как облако: поможет неожиданный кухонный предмет

Этот метод работает благодаря тому, что алюминий хорошо проводит электрический ток.

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Что положить в стиральную машину вместе с вещами, чтобы одежда не электризовалась / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Сколько шариков из фольги нужно положить в барабан

Почему алюминий помогает уменьшить статический заряд

Какие ткани электризуются чаще всего

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Три небольших шарика из алюминиевой фольги, положенные в барабан стиральной машины вместе с одеждой, помогают уменьшить статическое электричество на тканях. После сушки вещи меньше электризуются и становятся заметно мягче, сообщает польское издание Planeta.pl.

Этот способ не требует дополнительных средств. Шарики скатывают из обычной кухонной фольги и кладут в барабан к белью. Затем добавляют привычные моющие средства и запускают нужную программу стирки.

Результат, по данным издания, виден сразу после сушки. Одежда не накапливает заряд, а носить её становится значительно приятнее.

Почему алюминий снимает заряд

Эффект связан с физическими свойствами фольги. Алюминий - металл, который хорошо проводит электрический ток.

Когда барабан вращается, шарики трутся о ткань. По объяснению Planeta.pl, это может облегчать перемещение электрических зарядов и препятствовать их накоплению на вещах. В результате одежда после стирки меньше прилипает к телу и не притягивает мелкие волокна или волосы.

Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

Откуда берется статическое электричество на вещах

Электризация тканей возникает из-за трения разных материалов друг о друга. В этот момент электроны переходят с одной ткани на другую, вещи получают электрический заряд и начинают притягиваться друг к другу или прилипать к коже.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы одежды из синтетических материалов, в частности полиэстера. Риск возрастает и в помещениях с сухим воздухом.

Смотрите видео об ещё одном полезном лайфхаке для стирки:

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