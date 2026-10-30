Пять модных трендов зимы 2027: блогер раскрыла стильные фишки сезона

Модный блогер назвала пять вещей, которые стоит добавить в зимний гардероб.

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Тренды зимы 2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, mariellecspelde; maradishmel

Вы узнаете:

Какие модные тренды зимы 2027 стоит взять на заметку

Какая верхняя одежда будет актуальной для зимних образов

Как добавить в гардероб мех и объемные аксессуары

Не все сезонные тенденции одинаково легко вписать в повседневный гардероб. Главред расскажет о пяти трендах, которые точно украсят зимние образы.

Длинные пальто четкого силуэта

Длинное пальто остается одним из ключевых элементов зимнего гардероба, считает модный блогер и модель Кристина. Особенно стоит присмотреться к моделям в шоколадных и графитовых оттенках: они выглядят элегантно и хорошо сочетаются с базовой одеждой.

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"Во-первых, длинные пальто с выразительным силуэтом. Особенно нравятся шоколадные и графитовые оттенки. Они выглядят элегантно и легко сочетаются с базовыми вещами", - рассказала Кристина.

Пальто - тренды зимы 2027 / скриншот из видео

Короткие шубы из искусственного меха

Объемные меховые фактуры помогут сделать зимний образ более выразительным. Блогерша особо выделяет короткие шубы из искусственного меха, которые могут стать акцентной деталью даже в простом комплекте с джинсами.

"Во-вторых, объемные меховые фактуры. Особенно мне нравятся короткие шубы из искусственного меха. Они могут сделать даже простой образ с джинсами гораздо эффектнее", - отметила модель.

Короткая шуба - тренды зимы 2027 / скриншот из видео

Высокие кожаные сапоги

Высокие сапоги с лаконичным дизайном - практичный вариант для зимнего гардероба. Кожаные модели можно сочетать как с юбками, так и с джинсами, создавая различные по настроению комплекты.

"В-третьих, высокие сапоги. Особенно кожаные модели с лаконичным дизайном. Их можно носить как с юбками, так и с джинсами", - поделилась Кристина.

Высокие сапоги - тренды зимы 2027 / скриншот из видео

Замшевые сумки

Замша придает аксессуарам выразительную фактуру, а образам - глубину. Среди оттенков, на которые блогер советует обратить внимание, - шоколадный, бордовый и оливковый. Такая сумка может стать заметным акцентом в повседневном наряде.

"Четвёртое - замшевые сумки. Например, в шоколадном, бордовом и оливковом цветах. Мне нравится, как такая фактура придаёт образу глубину", - рассказала модель.

Замшевая сумка - тренды зимы 2027 / скриншот из видео

Объемные шарфы

Зимой шарф может выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. Объемная модель привлекает внимание и помогает завершить образ. Кристина выделяет молочные, шоколадные и серые оттенки, которые легко сочетать с разными цветами одежды.

"И пятое - объемные шарфы. Мне нравится, когда шарф становится главным акцентом образа. Особенно в молочных, шоколадных и серых оттенках", - отметила блогер.

Объемный шарф - тренды зимы 2027 / скриншот из видео

Модные тренды зимы 2027 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: karamelkaa_kris karamelkaa_kris - блогерша, модель и видеограф из Киева. В своём блоге Кристина делится эстетикой и взглядом на стиль, красоту и повседневную жизнь, а также создаёт контент для брендов. Кроме того, она активно анализирует актуальные тренды и делится полезными советами по стилизации образов.

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