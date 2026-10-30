Пять модных трендов зимы 2027: блогер раскрыла стильные фишки сезона

Вы узнаете:
- Какие модные тренды зимы 2027 стоит взять на заметку
- Какая верхняя одежда будет актуальной для зимних образов
- Как добавить в гардероб мех и объемные аксессуары
Не все сезонные тенденции одинаково легко вписать в повседневный гардероб. Главред расскажет о пяти трендах, которые точно украсят зимние образы.
Длинные пальто четкого силуэта
Длинное пальто остается одним из ключевых элементов зимнего гардероба, считает модный блогер и модель Кристина. Особенно стоит присмотреться к моделям в шоколадных и графитовых оттенках: они выглядят элегантно и хорошо сочетаются с базовой одеждой.
"Во-первых, длинные пальто с выразительным силуэтом. Особенно нравятся шоколадные и графитовые оттенки. Они выглядят элегантно и легко сочетаются с базовыми вещами", - рассказала Кристина.
Короткие шубы из искусственного меха
Объемные меховые фактуры помогут сделать зимний образ более выразительным. Блогерша особо выделяет короткие шубы из искусственного меха, которые могут стать акцентной деталью даже в простом комплекте с джинсами.
"Во-вторых, объемные меховые фактуры. Особенно мне нравятся короткие шубы из искусственного меха. Они могут сделать даже простой образ с джинсами гораздо эффектнее", - отметила модель.
Высокие кожаные сапоги
Высокие сапоги с лаконичным дизайном - практичный вариант для зимнего гардероба. Кожаные модели можно сочетать как с юбками, так и с джинсами, создавая различные по настроению комплекты.
"В-третьих, высокие сапоги. Особенно кожаные модели с лаконичным дизайном. Их можно носить как с юбками, так и с джинсами", - поделилась Кристина.
Замшевые сумки
Замша придает аксессуарам выразительную фактуру, а образам - глубину. Среди оттенков, на которые блогер советует обратить внимание, - шоколадный, бордовый и оливковый. Такая сумка может стать заметным акцентом в повседневном наряде.
"Четвёртое - замшевые сумки. Например, в шоколадном, бордовом и оливковом цветах. Мне нравится, как такая фактура придаёт образу глубину", - рассказала модель.
Объемные шарфы
Зимой шарф может выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. Объемная модель привлекает внимание и помогает завершить образ. Кристина выделяет молочные, шоколадные и серые оттенки, которые легко сочетать с разными цветами одежды.
"И пятое - объемные шарфы. Мне нравится, когда шарф становится главным акцентом образа. Особенно в молочных, шоколадных и серых оттенках", - отметила блогер.
Модные тренды зимы 2027 - советы стилиста смотрите здесь.
Читайте также:
- Стилистка назвала 10 "бессмертных" вещей, которые не выходят из моды годами
- Стилистка показала 7 трендовых сумок на осень-зиму: чем обновить гардероб
- Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026
Об источнике: karamelkaa_kris
karamelkaa_kris - блогерша, модель и видеограф из Киева. В своём блоге Кристина делится эстетикой и взглядом на стиль, красоту и повседневную жизнь, а также создаёт контент для брендов. Кроме того, она активно анализирует актуальные тренды и делится полезными советами по стилизации образов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред