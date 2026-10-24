Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026

Вы узнаете:
- С какой обувью носить леггинсы осенью 2026
- Какие сапоги помогут создать модный образ с леггинсами
Легинсы снова оказались среди актуальных элементов гардероба, а осенью 2026 года их можно стилизовать не только со спортивной одеждой. Главред расскажет об актуальных формулах стилизации легинсов.
Легинсы с лоферами: как создать модный образ
Один из вариантов стилизации леггинсов осенью 2026 года - сочетание с лоферами, рассказывает Мария Томнюк. Особое внимание следует уделить носкам, ведь они могут стать заметным акцентом и удачно дополнить образ.
"Можно носить их как с носками, так и без них. Если выбираете носки, обратите внимание на трикотажные, шелковые или хлопковые, но обязательно плотной фактуры", - посоветовала Мария Томнюк.
Какую обувь выбрать к леггинсам осенью 2026
Помимо лоферов, леггинсы можно сочетать с другими моделями обуви. Для повседневных образов подойдут кроссовки на гладкой подошве, в частности ретромодели. По рекомендации инфлюенсерши, именно такие модели помогают сделать образ актуальным.
"Лучше всего подойдут ретро-модели или модели в стиле New Balance. И не забывайте о носках, они тоже важны для образа", - подчеркнула Мария Томнюк.
Как носить леггинсы с каблуками
Еще один способ разнообразить осенний гардероб - сочетать леггинсы с обувью на каблуках. Такие комбинации позволяют экспериментировать с длиной леггинсов и создавать интересные многослойные образы.
"Экспериментируйте с длиной, надевайте леггинсы до середины стопы, а для интересных сочетаний добавляйте юбки, бермуды, платья", - посоветовала фэшн-инфлюенсерша.
Такие сочетания помогают отойти от привычного спортивного стиля и сделать леггинсы частью более актуального гардероба.
Легинсы с сапогами: главное сочетание осени 2026
Сапоги - ещё один вариант обуви, который стоит рассмотреть для осенних образов с леггинсами. Выбор конкретной модели зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться и предпочитаете ли вы обувь на плоской подошве или на каблуках.
"Легинсы и сапоги - самое актуальное сочетание этой осени. Для моделей без каблуков выбирайте более тонкую подошву. А среди сапог на каблуках обращайте внимание на сапоги-трубы с острым или квадратным носком", - отметила Мария Томнюк.
Тренды осени 2026 - видео Марии Томнюк смотрите здесь.
Читайте также:
- Стилистка показала самую универсальную вещь в гардеробе: какие образы с ней создать
- Если надоела однотонность: трендовые дизайны осеннего маникюра
- Какую обувь носить с джинсами осенью 2026: стилистка назвала лучшие сочетания
Об источнике: Мария Томнюк
Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред