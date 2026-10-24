Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026

Фэшн-инфлюенсер Мария Томнюк рассказала, как стилизовать леггинсы.

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Леггинсы на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, irgaknutaya

Вы узнаете:

С какой обувью носить леггинсы осенью 2026

Какие сапоги помогут создать модный образ с леггинсами

Легинсы снова оказались среди актуальных элементов гардероба, а осенью 2026 года их можно стилизовать не только со спортивной одеждой. Главред расскажет об актуальных формулах стилизации легинсов.

Легинсы с лоферами: как создать модный образ

Один из вариантов стилизации леггинсов осенью 2026 года - сочетание с лоферами, рассказывает Мария Томнюк. Особое внимание следует уделить носкам, ведь они могут стать заметным акцентом и удачно дополнить образ.

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"Можно носить их как с носками, так и без них. Если выбираете носки, обратите внимание на трикотажные, шелковые или хлопковые, но обязательно плотной фактуры", - посоветовала Мария Томнюк.

Легинсы с лоферами / скриншот из видео

Какую обувь выбрать к леггинсам осенью 2026

Помимо лоферов, леггинсы можно сочетать с другими моделями обуви. Для повседневных образов подойдут кроссовки на гладкой подошве, в частности ретромодели. По рекомендации инфлюенсерши, именно такие модели помогают сделать образ актуальным.

"Лучше всего подойдут ретро-модели или модели в стиле New Balance. И не забывайте о носках, они тоже важны для образа", - подчеркнула Мария Томнюк.

Легинсы с кроссовками / скриншот из видео

Как носить леггинсы с каблуками

Еще один способ разнообразить осенний гардероб - сочетать леггинсы с обувью на каблуках. Такие комбинации позволяют экспериментировать с длиной леггинсов и создавать интересные многослойные образы.

"Экспериментируйте с длиной, надевайте леггинсы до середины стопы, а для интересных сочетаний добавляйте юбки, бермуды, платья", - посоветовала фэшн-инфлюенсерша.

Такие сочетания помогают отойти от привычного спортивного стиля и сделать леггинсы частью более актуального гардероба.

Легинсы с каблуками / скриншот из видео

Легинсы с сапогами: главное сочетание осени 2026

Сапоги - ещё один вариант обуви, который стоит рассмотреть для осенних образов с леггинсами. Выбор конкретной модели зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться и предпочитаете ли вы обувь на плоской подошве или на каблуках.

"Легинсы и сапоги - самое актуальное сочетание этой осени. Для моделей без каблуков выбирайте более тонкую подошву. А среди сапог на каблуках обращайте внимание на сапоги-трубы с острым или квадратным носком", - отметила Мария Томнюк.

Легинсы с сапогами / скриншот из видео

Тренды осени 2026 - видео Марии Томнюк смотрите здесь.

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Об источнике: Мария Томнюк Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

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