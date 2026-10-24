Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026

Кристина Трохимчук
24 октября 2026, 14:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Фэшн-инфлюенсер Мария Томнюк рассказала, как стилизовать леггинсы.
Леггинсы на осень 2026 года
Леггинсы на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, irgaknutaya

Вы узнаете:

  • С какой обувью носить леггинсы осенью 2026
  • Какие сапоги помогут создать модный образ с леггинсами

Легинсы снова оказались среди актуальных элементов гардероба, а осенью 2026 года их можно стилизовать не только со спортивной одеждой. Главред расскажет об актуальных формулах стилизации легинсов.

Легинсы с лоферами: как создать модный образ

Один из вариантов стилизации леггинсов осенью 2026 года - сочетание с лоферами, рассказывает Мария Томнюк. Особое внимание следует уделить носкам, ведь они могут стать заметным акцентом и удачно дополнить образ.

видео дня

"Можно носить их как с носками, так и без них. Если выбираете носки, обратите внимание на трикотажные, шелковые или хлопковые, но обязательно плотной фактуры", - посоветовала Мария Томнюк.

Леггинсы с лоферами
Легинсы с лоферами / скриншот из видео

Какую обувь выбрать к леггинсам осенью 2026

Помимо лоферов, леггинсы можно сочетать с другими моделями обуви. Для повседневных образов подойдут кроссовки на гладкой подошве, в частности ретромодели. По рекомендации инфлюенсерши, именно такие модели помогают сделать образ актуальным.

"Лучше всего подойдут ретро-модели или модели в стиле New Balance. И не забывайте о носках, они тоже важны для образа", - подчеркнула Мария Томнюк.

Леггинсы с кроссовками
Легинсы с кроссовками / скриншот из видео

Как носить леггинсы с каблуками

Еще один способ разнообразить осенний гардероб - сочетать леггинсы с обувью на каблуках. Такие комбинации позволяют экспериментировать с длиной леггинсов и создавать интересные многослойные образы.

"Экспериментируйте с длиной, надевайте леггинсы до середины стопы, а для интересных сочетаний добавляйте юбки, бермуды, платья", - посоветовала фэшн-инфлюенсерша.

Такие сочетания помогают отойти от привычного спортивного стиля и сделать леггинсы частью более актуального гардероба.

Леггинсы с каблуками
Легинсы с каблуками / скриншот из видео

Легинсы с сапогами: главное сочетание осени 2026

Сапоги - ещё один вариант обуви, который стоит рассмотреть для осенних образов с леггинсами. Выбор конкретной модели зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться и предпочитаете ли вы обувь на плоской подошве или на каблуках.

"Легинсы и сапоги - самое актуальное сочетание этой осени. Для моделей без каблуков выбирайте более тонкую подошву. А среди сапог на каблуках обращайте внимание на сапоги-трубы с острым или квадратным носком", - отметила Мария Томнюк.

Леггинсы с сапогами
Легинсы с сапогами / скриншот из видео

Тренды осени 2026 - видео Марии Томнюк смотрите здесь.

Читайте также:

Об источнике: Мария Томнюк

Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

15:55Война
Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:28Аналитика
Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Последние новости

15:57

Дизель по 110 грн – не предел: эксперт объяснил, что будет с ценами

15:56

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холодаВидео

15:55

Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

15:22

На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужныВидео

15:10

Гороскоп на завтра, 25 октября: Девам — прибыль, Козерогам — трудности

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
15:05

Угроза потери двух городов: полковник указал на критическую проблему

14:58

Таро-прогноз на полнолуние 26 октября: кого ждут деньги и успех, а кого - поворот судьбыВидео

14:42

Гороскоп Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — амбиции, Ракам — перемены

14:33

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Реклама
14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026Видео

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

12:52

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

12:51

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

Реклама
12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчасВидео

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

11:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

11:46

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

11:16

Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означаютВидео

11:09

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

10:52

Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"Видео

10:49

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке СШАВидео

10:34

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:10

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

10:00

Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

09:47

Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебомВидео

09:43

Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

09:34

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

09:02

Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках

09:01

Пошлины 200% против Киева и Москвы: Трамп озвучил новую идею завершения войны

08:34

Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

08:10

Путин фактически "послал" Трампа: Тышкевич о том, как Кремль теряет инициативумнение

07:51

Зеленский заявил о готовности к сделке с РФ и назвал красную линию Киева

Реклама
05:31

Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

05:11

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

04:27

Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

03:33

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

03:00

Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

23 октября, пятница
23:02

Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

22:41

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

21:57

"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

21:56

Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять