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Стилистка показала самую универсальную вещь в гардеробе: какие луки с ней создать

Кристина Трохимчук
21 октября 2026, 16:16
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Обычный лонгслив поможет создать стильные образы на межсезонье.
Длинные рукава - тренды осени 2026 года
Длинные рукава - тренды осени 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, sara_psa

Вы узнаете:

  • Почему лонгслив стал самым универсальным элементом осеннего гардероба
  • Как носить лонгслив осенью 2026
  • С чем сочетать лонгслив, чтобы подчеркнуть фигуру

При создании повседневных образов не всегда нужны сложные фасоны или большое количество одежды. Иногда лучше всего работает базовая вещь, которую легко сочетать с различными элементами гардероба. Одной из таких волшебных палочек является лонгслив - Главред расскажет, как правильно его носить.

Как носить лонгслив в межсезонье

Одно из главных преимуществ лонгслива - комфорт в переменчивую погоду, считает Анастасия Кривицкая. Когда днем температура достигает 18 градусов, в нем не слишком жарко, а в прохладное утро достаточно надеть верхнюю одежду. Это делает его практичной основой гардероба на весну и осень.

видео дня

"Во-первых, это одна из самых комфортных вещей на межсезонье", - пояснила эксперт.

Для повседневных образов можно выбирать лонгсливы нейтральных цветов, которые легко сочетать с другой одеждой.

Как носить лонгслив
Как носить лонгслив / скриншот из видео

Как создать многослойный образ с лонгсливом

Лонгслив особенно удобен для многослойных образов, ведь его можно носить под различными элементами одежды. Он станет основой комплекта и будет прекрасно смотреться с любым верхом.

"Во-вторых, это одна из самых универсальных вещей. Его можно надеть под рубашку, под кардиган, под жакет или даже под футболку. Или создать интересное наслоение, если у вас есть несколько таких лонгсливов разных цветов", - рассказала стилистка.

Многослойный образ с лонгсливом
Многослойный образ с лонгсливом / скриншот из видео

С чем носить лонгслив, чтобы подчеркнуть фигуру

Лонгслив ценят не только за практичность. Благодаря облегающему крою он помогает выгодно подчеркнуть фигуру. Чтобы сбалансировать образ, стилистка советует сочетать его с объёмными свободными низами. Контраст между верхом, который подчеркивает силуэт, и более свободным низом выгодно подчеркивает фигуру без лишних усилий.

"В-третьих, он очень красиво очерчивает силуэт и помогает подчеркнуть женственность, поэтому очень классно носить такую вещь с объемными свободными низами", - отметила Анастасия Кривицкая.

Для такого сочетания можно выбрать свободные брюки или другие объёмные модели низа. Лонгслив поможет сохранить чёткость силуэта, а свободный крой нижней части образа придаст комплекту непринуждённость.

Длинный рукав с широкими брюками
Лонгслив с широкими брюками / скриншот из видео

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Анастасия Кривицкая

Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У неё есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На её странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

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