Какую обувь носить с джинсами осенью 2026: стилистка назвала лучшие сочетания

Вы узнаете:
- Какую обувь подобрать к джинсам осенью 2026
- С чем носить джинсы-клёш
- Какая обувь подходит к джинсам Mom и Slim Fit
Джинсы остаются универсальной основой осеннего гардероба, а правильно подобранная обувь помогает создавать разнообразные образы. Главред расскажет о лучших сочетаниях осени 2026.
Какая обувь подходит к джинсам Wide Leg
Широкие джинсы Wide Leg остаются одним из вариантов для создания выразительных повседневных образов, считает стилистка Валерия Гратинская. Их можно сочетать с обувью разных стилей - от моделей на каблуках до удобных пар на низком ходу.
"К джинсам Wide Leg надеваем ботильоны с заостренным носком, ретро-кроссовки и лоферы", - посоветовала Валерия Гратинская.
Такие комбинации позволяют экспериментировать с настроением образа: ботильоны придают ему элегантности, ретро-кроссовки подходят для непринуждённых комплектов, а лоферы помогают создать сдержанный повседневный стиль.
С чем носить прямые джинсы осенью
Прямые джинсы - универсальная модель для холодного сезона, которую можно сочетать как с классической, так и с более повседневной обувью. Выбор зависит от ширины штанин и длины изделия, ведь эти детали влияют на то, как именно джинсы будут лежать поверх обуви.
"Прямые джинсы - это универсальный вариант на холодный сезон. К ним подойдут и ботинки, и ботильоны. Причем в зависимости от ширины брючин и длины самих джинсов их можно будет надеть как на ботинки, так и немного заправить, а также носить с высокими сапогами до колена и заправить. Также они очень стильно сочетаются с ковбойскими сапогами. И, конечно же, кроссовки и лоферы тоже подойдут", - пояснила Валерия Гратинская.
С какой обувью носить джинсы-клёш
Джинсы-клёш отличаются расширением штанин к низу, поэтому при выборе обуви важно учитывать пропорции силуэта. Для этой модели стилистка рекомендует ботильоны на каблуке с заостренным носком и ковбойки.
"Клеш, конечно, носим с ботильонами на каблуке с заостренным носком, а также с ковбойками. С низкой посадкой клеш мы можем надеть только в том случае, если это не широкий вариант, а с действительно высокой посадкой", - отметила стилистка.
Какая обувь подойдет к джинсам Mom и Slim Fit
Джинсы Mom и Slim Fit также можно включить в осенний гардероб, сочетая их с практичной обувью для прохладной погоды.
"Джинсы Mom и Slim Fit будут отлично смотреться с массивными ботинками на шнурках, а также с сапогами до колена", - посоветовала Валерия Гратинская.
Массивные ботинки на шнурках помогут создать выразительный повседневный образ, а сапоги до колена станут альтернативой для комплектов на более холодную погоду. Оба варианта позволяют сочетать джинсы с практичной обувью и сохранить целостность осеннего образа.
Какую обувь подобрать к джинсам - советы стилиста смотрите здесь.
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Об источнике: Валерия Гратинская
Валерия Гратинская - персональная стилистка и фэшн-блогер, которая создает изысканные повседневные женственные аутфиты и стильные капсулы на каждый сезон. Эксперт работает между Бухарестом и Черновцами, помогая женщинам подчеркивать свою индивидуальность и естественную красоту с помощью грамотно подобранного гардероба. Валерия придерживается философии "стиля, который украшает, а не скрывает", и активно делится практическими советами по сочетанию вещей, подбору обуви и актуальных трендов.
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