Ошибки в одежде: 7 популярных цветов, которые визуально добавляют возраста

Цвета одежды влияют на восприятие внешности. Узнайте, почему черный, холодный серый и бледный бежевый могут придать лицу уставший вид.

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Какие цвета добавляют возраста / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие цвета могут подчеркнуть морщины

Чем заменить черный, серый и бежевый

Как подобрать оттенок для лица

С наступлением осени в гардеробах традиционно преобладают тёмные и сдержанные оттенки - чёрный, серый, коричневый и хаки. Впрочем, некоторые из этих популярных цветов, если носить их непосредственно возле лица, могут визуально добавлять возраста, подчеркивать морщины и придавать коже уставший вид. Чтобы сохранить свежесть образа, не обязательно отказываться от таких вещей - достаточно знать, с чем их сочетать, и правильно оформлять зону возле лица. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как отмечается в материале для издания Ukr.Media, проблема заключается не столько в самих цветах, сколько в том, как они отражают свет и создают визуальные тени на коже. Эксперты выделяют семь случаев, когда к выбору оттенков верхней одежды и свитеров стоит отнестись особенно внимательно.

Черная одежда до горла

Большая площадь черной ткани непосредственно под лицом может сделать темные круги под глазами и морщины более заметными. Сбалансировать такой образ поможет светлая блузка под жакетом, контрастный шарф или вырез с мысом. Альтернативой также могут стать темно-синий и угольный оттенки.

Холодный серый

Стальные оттенки серого могут придавать коже землистый вид. В то же время людям с холодным цветотипом такой цвет иногда подходит и становится более мягкой альтернативой черному. Поэтому при выборе важно учитывать индивидуальные особенности внешности.

Грязный бежевый и телесные оттенки

Бледные и холодные бежевые тона могут сливаться с кожей, из-за чего черты лица теряют четкость. Стилисты советуют обратить внимание на теплые карамельные и кремовые оттенки. Также можно выбирать телесные цвета, которые на один-два тона светлее или темнее естественного оттенка кожи.

Темно-коричневый, хаки и оливковый

Холодные и приглушенные вариации этих цветов иногда делают образ более мрачным. Чтобы сохранить выразительность лица, такие оттенки лучше использовать в нижней части гардероба - например, в юбках и брюках. Если же речь идет о свитере или верхней одежде, цвет можно сбалансировать контрастным шарфом.

Видео о том, какие цвета будут в тренде в холодном сезоне, можно посмотреть здесь:

Баклажановый и темно-бордовый

Слишком темные фиолетовые оттенки могут создавать эффект, похожий на черный, и визуально подчеркивать неровности кожи. Вместо этого стоит обратить внимание на сливовый, аметистовый или не слишком тёмный бордовый цвет. Они помогут придать образу глубину, не создавая чрезмерно резкого контраста.

Белоснежный

Чистый белый цвет создает сильный контраст, который может быть слишком резким для бледной кожи в осенне-зимний период. Более мягкой альтернативой станут оттенки экрю, слоновой кости и молочный. Они также хорошо сочетаются с типичной осенней палитрой одежды.

Выцветшие пастельные оттенки

Очень бледные пастельные цвета могут визуально блекнуть лицо, особенно если оттенок одежды почти совпадает с тоном кожи. Для более выразительного образа можно выбирать более насыщенные цвета - изумрудный, аметистовый или темно-синий.

Модные эксперты отмечают, что универсального списка запрещенных цветов не существует. Восприятие оттенка зависит от индивидуальных особенностей внешности, цвета волос и наличия седины. Проверить, подходит ли тот или иной цвет, лучше всего у окна при дневном освещении и без яркого макияжа. Если тени под глазами становятся менее заметными, а черты лица - более четкими, оттенок может быть удачным выбором.

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