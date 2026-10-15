Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 тренда

Стилист Евгения Болгова назвала актуальные альтернативы классическому пальто на осень 2026.

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Тренды верхней одежды 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, liivelyli; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какую верхнюю одежду носить осенью 2026

Какие накидки и короткие жакеты будут в тренде

Как выбрать модную верхнюю одежду из кожи

Классическое пальто остается универсальным вариантом для осеннего гардероба, однако в сезоне осень 2026 года есть немало интересных альтернатив. Главред расскажет о четырёх трендах, которые помогут разнообразить образы на прохладную погоду.

Кейпы и накидки - тренд осени 2026

Кейпы и накидки - одна из актуальных альтернатив классическому пальто, считает стилистка Евгения Болгова. Благодаря разнообразию силуэтов такую верхнюю одежду можно адаптировать к разным стилям.

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"Во-первых - кейпы и накидки. В этом сезоне дизайнеры предлагают различные варианты: от лаконичных шерстяных кейпов до более объемных моделей со сложным кроем", - рассказала Евгения Болгова.

При выборе кейпа стоит учитывать его длину, объем и материал. Лаконичная шерстяная модель подойдет для базового гардероба и будет согревать каждый день, тогда как объемная накидка со сложным кроем может стать главным акцентом образа.

Накидка - тренды осени 2026 / скриншот из видео

Актуальна ли меховая отделка осенью 2026

Еще один тренд сезона - меховая отделка. Оно появляется на воротниках, манжетах, рукавах и по краям пальто. Такие детали придают верхней одежде фактурности и делают её более выразительной без необходимости использовать сложные сочетания цветов или принтов.

Если хочется добавить образу актуальный акцент, стоит обратить внимание на пальто с отделкой в зоне воротника или рукавов - это уже сделает классическую модель интересной и трендовой.

Пальто с меховой отделкой / скриншот из видео

Какие короткие пальто и жакеты будут в моде осенью 2026

Короткие пальто и жакеты - ещё одна альтернатива традиционной длинной верхней одежде. В сезоне осень 2026 актуальными остаются модели с чёткой линией плеч, широкими лацканами, высоким воротником и выразительным акцентом на талии. Такие детали помогают сформировать четкий силуэт и сделать образ более структурированным.

Пальто-жакет на осень 2026 / скриншот из видео

"Третье - короткие пальто и жакеты. В этом сезоне актуальны модели с четкой линией плеча, широкими лацканами, высоким воротником и акцентом на талии", - отметила Евгения Болгова.

Выбирая короткое пальто или жакет, стоит обратить внимание на посадку в плечах и форму воротника. Именно эти детали помогают создать выразительный силуэт и делают модель заметной частью осеннего образа.

Как носить цветную кожу осенью 2026

Цветная кожа - четвёртый тренд, который стилистка советует учесть при формировании осеннего гардероба. Дизайнеры предлагают кожаные куртки, жакеты и пальто в самых разных оттенках - благодаря этому можно подобрать модель в соответствии со своим стилем. Насыщенные цвета помогут создать выразительный акцент, а приглушенные оттенки станут более сдержанной альтернативой традиционной верхней одежде.

"Следующая тенденция - это цветная кожа. В этом сезоне дизайнеры предлагают кожаные куртки, жакеты и пальто в самых разнообразных оттенках - от ярких и насыщенных до более спокойных и приглушенных", - пояснила стилистка.

Верхняя одежда из цветной кожи / скриншот из видео

Цветные кожаные вещи можно сделать центральным элементом образа, дополнив их одеждой сдержанных оттенков. Если же хочется более заметного сочетания, можно экспериментировать с контрастными цветами и фактурами.

Тренды осени 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Евгения Болгова Евгения Болгова - персональный стилист, которая помогает клиентам сформировать эффективный гардероб и подбирает образы, идеально соответствующие их ритму жизни. Эксперт проводит анализ гардероба, формирует индивидуальные капсульные коллекции и занимается обучением в сфере стиля.

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