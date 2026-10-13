Громкое возвращение моды 60-х: блогерша раскрыла бьюти-тренды осени 2026

Фэшн-инфлюенсер Аля Топоренко назвала бьюти-тренды, которые стоит попробовать осенью 2026 года.

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Тренды осени 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, bellevdbroek

Вы узнаете:

Какие прически и аксессуары для волос будут в моде осенью 2026

Тренды макияжа осени 2026

Осенью 2026 года в бьюти-трендах появляются мотивы 60-х годов. В прическах акцент смещается на косой пробор и простые аксессуары для волос, а в макияже - на мягкие контуры, выразительные румяна и светлые холодные оттенки на веках. Главред расскажет, какие бьюти-тренды стоит взять на заметку в этом сезоне.

Какие прически будут в моде осенью 2026 года

Один из главных трендов для волос, по мнению фэшн-инфлюенсера Али Топоренко - косой пробор. Он подходит как к распущенным волосам, так и к прическам, в частности к пучкам. Такая деталь позволяет изменить привычный образ без сложной укладки и придать ему нежности.

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"В целом акцент делается на 60-е, но начнём с волос. Очень актуальным будет косой пробор. На распущенных волосах и в пучках он выглядит, на мой взгляд, очень мило и нежно", - рассказала Аля Топоренко.

Косой пробор - тренды осени 2026 года / скриншот из видео

Еще один тренд осени 2026 года - аксессуары, напоминающие о детстве. В частности, речь идет об ободках-пружинах, которые могут стать не только практичным дополнением прически, но и самостоятельным акцентом образа.

"Далее - те самые ободки-пружинки из нашего детства. Но знаете, мне нравится. Выглядит оригинально и, главное, удобно", - отметила блогерша.

Также в тренде остаются простые невидимки и заколки. Они помогут убрать пряди с лица или зафиксировать прическу, не перегружая её лишними деталями.

Аксессуары для волос / скриншот из видео

Какой макияж губ будет актуален осенью 2026 года

В макияже губ на первый план выходит эффект "зацелованных губ". Его особенность - мягкий, размытый контур без чётко очерченной линии. Такой прием создает более естественный вид и хорошо сочетается с различными вариантами повседневного макияжа.

В отличие от макияжа с графическим контуром, этот тренд не требует идеально прорисованных границ. Основной акцент делается на мягкости и естественности, благодаря чему губы выглядят непринужденно.

Трендовый макияж губ 2026 / скриншот из видео

Как наносить румяна осенью 2026

Еще один актуальный бьюти-тренд - дрейпинг, то есть использование румян не только на щеках, но и в других зонах лица для создания более выразительного макияжа. Этот прием помогает сделать образ более целостным и подчеркнуть черты лица.

При этом важно следить за интенсивностью цвета и растушевывать продукт, чтобы переходы оставались мягкими. Для повседневного макияжа можно начать с небольшого количества румян и постепенно увеличивать интенсивность.

Румяна на осень 2026 / скриншот из видео

Какие тени для глаз будут в моде осенью 2026

В макияже глаз стоит обратить внимание на холодные светлые оттенки. Среди них - серый, голубой и белый. Такие цвета могут стать главным акцентом макияжа или дополнить сдержанный образ.

Светлые холодные тени позволяют экспериментировать с цветом и отходить от привычных теплых палитр. Их можно использовать как для легкого повседневного макияжа, так и для более выразительных образов.

Холодные тени - тренды осени 2026 / скриншот из видео

Бьюти-тренды осени 2026 - советы блогерши смотрите здесь.

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Об источнике: Аля Топоренко Аля Топоренко (@alya.toropenko) - фэшн-инфлюенсер и контент-мейкер-мейкер, специализирующаяся на создании визуального контента для брендов. В своём блоге эксперт делится стилистическими подборками, делает обзоры актуальных трендов и собирает стильные брендовые аутфиты.

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