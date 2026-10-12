Как выбрать пальто на осень 2026: блогер дала простую инструкцию

Мария Томнюк объяснила, на что следует обратить внимание при выборе пальто.

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Как выбрать пальто на осень / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какая длина пальто будет лучшим выбором на осень 2026

Какой силуэт пальто подойдет для базового гардероба

Пальто - одна из главных инвестиций в осенний гардероб, которая может сделать любой образ стильным и гармоничным. Главред расскажет, на что обратить внимание при выборе верхней одежды, которая прослужит не один сезон.

Какая длина пальто актуальна осенью 2026 года

Первый критерий, на который стоит обратить внимание при выборе пальто, - длина. По словам блогерши Марии Томнюк, слишком короткие модели сейчас менее актуальны, чем длинные варианты, которые хорошо удлиняют фигуру.

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"Выбираем либо длину ниже лодыжек, либо пальто макси", - подчеркнула эксперт.

Длинное пальто может стать основой многих осенних образов и сочетаться как с повседневной одеждой, так и с более формальными нарядами. В то же время при примерке важно оценить, удобно ли ходить в выбранной модели и соответствует ли её длина вашему образу жизни.

Какая длина пальто актуальна в 2026 году / скриншот из видео

Какую модель пальто выбрать на осень 2026

Второй важный критерий - силуэт. Одним из самых универсальных вариантов стилистка называет прямой крой с четкой линией плеч и достаточным пространством внутри. Блогер напоминает, что пальто не должно чрезмерно облегать фигуру, если речь не идет о специально приталенной модели. Для осеннего гардероба важно оставить достаточно места для многослойности, ведь верхняя одежда должна быть не только стильной, но и практичной.

"Самый беспроигрышный вариант - это прямой крой. Красивое мужское плечо и больше свободы внутри. Пальто не должно обтягивать, как платье. Только если это не приталенный крой. Вам ещё туда под низ нужно надеть свитер", - пояснила Мария Томнюк.

Эксперт также советует не увлекаться чрезмерно сложными моделями с большим количеством декоративных элементов. Объемные карманы на бедрах, лишние детали и необычные формы могут затруднить сочетание пальто с другими вещами гардероба. Если же хочется более выразительной модели, можно присмотреться к пальто с высоким воротником, которое само по себе станет заметным акцентом образа.

Актуальное пальто на осень 2026 года / скриншот из видео

Какой цвет пальто выбрать на осень 2026 года

Третий критерий - цвет. Для базового гардероба стилист рекомендует универсальные оттенки, которые легко сочетать с разными цветами одежды, обуви и аксессуаров.

"Что касается цвета, я бы обратила внимание на бордовый, серый, коричневый, черный и песочный. Это самые универсальные оттенки, которые легко впишутся в любой гардероб", - посоветовала Мария Томнюк.

Выбирая цвет, стоит учитывать вещи, которые уже есть в вашем гардеробе. Так пальто будет проще сочетать с джинсами, классическими брюками, юбками, свитерами и шарфами.

Модный цвет пальто на осень 2026 / скрин с видео

Как выбрать пальто на осень 2026 года - советы блогерши смотрите здесь.

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Об авторе: Мария Томнюк Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

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