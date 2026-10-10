Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитов

Кристина Трохимчук
10 октября 2026, 15:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рептилии, зебры, цветочные мотивы и леопардовый принт остаются в числе фаворитов осеннего сезона.
Принты осени 2026 года
Принты осени 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, irin_mood; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие принты будут в моде осенью 2026 года
  • Как носить принты в осеннем гардеробе
  • Какой популярный принт постепенно выходит из моды

Яркие принты помогают сделать осенний гардероб более выразительным и придать характер даже привычным образам. Главред расскажет о фаворитах сезона.

Принт рептилии - фаворит осени 2026 года

Одним из главных фаворитов стилистки Лизы Войцех стал принт рептилии. Он представлен в различных вариациях, в частности под крокодиловую и змеиную кожу. Особенно выразительно такой рисунок смотрится на сумках, юбках и брюках, превращая их в акцентные элементы образа.

видео дня

"Мой фаворит - рептильный принт. Это может быть крокодил, питон или любая другая вариация. Особенно люблю его на сумках, юбках и брюках. Он сразу придает образу характер", - рассказала стилистка Лиза Войцех.

Змеиный принт
Змеиный принт / скриншот из видео

Полоска зебры - актуальный принт на осень

Еще один актуальный вариант - зебра. Черно-белое сочетание остается уместным осенью 2026 года и позволяет добавить выразительный акцент в базовый гардероб. Такой принт не обязательно должен быть основой всего образа: достаточно одной вещи с характерным рисунком.

"Не менее мне нравится зебра. В целом классическое сочетание black and white очень актуально в этом сезоне. Такой принт легко интегрируется в базовый гардероб, становясь акцентным элементом", - отметила стилистка.

Принт
Принт в виде зебры / скриншот из видео

Как носить цветочный принт осенью 2026

Цветочные мотивы больше не ограничиваются платьями и юбками. Благодаря этому привычный принт можно использовать в более разнообразных образах.

"Цветочный принт выходит за привычные для нас рамки платьев и юбок. Сейчас мы чаще видим джинсы, бомберы, пиджаки, активно украшенные флористическими мотивами", - пояснила Лиза Войцех.

Цветочный принц
Цветочный принт / скриншот из видео

Актуален ли леопардовый принт

Леопардовый принт продолжает оставаться актуальным. Для поклонниц драматичного стиля он может быть не просто сезонным акцентом, а постоянной частью гардероба. Анималистический рисунок помогает легко сделать образ смелее.

"Леопард никуда не исчезает. А для женщин, которые любят драматичный стиль, как и я, он уже стал практически неотъемлемой частью гардероба", - подчеркнула стилистка.

Леопардовый принт
Леопардовый принт / скриншот из видео

Какой принт выходит из моды осенью 2026

В отличие от леопарда и рептильного принта, коровья расцветка постепенно теряет популярность. Она была заметным микротрендом, однако оказалась достаточно специфичной, чтобы надолго закрепиться в гардеробах.

"А вот с коровьим принтом будем встречаться всё реже. Он был ярким микротрендом, но оказался слишком специфичным, чтобы надолго закрепиться в гардеробах", - отметила Лиза Войцех.

Коровья расцветка
Коровья расцветка / скриншот из видео

Тренды осени 2026 года - советы стилиста смотрите здесь.

Читайте также:

О персоне: Лиза Войцех

Лиза Войцех - персональный стилист, специализирующаяся на анализе гардероба, сопровождении по магазинам и создании готовых стильных капсул. На своей странице эксперт делится советами, как выглядеть престижно и элегантно

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:27Украина
Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:23Украина
Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:57Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Последние новости

16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

Реклама
15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

14:03

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на ОболониФото

13:30

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делаютВидео

Реклама
13:11

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:10

"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

13:04

Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

12:59

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания

12:49

РФ атаковала 13 регионов Украины: Зеленский раскрыл, что должно остановить Кремль

12:35

Нулевая фаза нового конфликта: что стоит за новой волной российских угроз

12:17

В Москве жалуются на одну из крупнейших атак дронов: в аэропортах коллапс

12:16

Сделка Трампа с Путиным за спиной Украины: какие уступки получила Москва и почему

12:13

Китайский гороскоп на завтра, 11 октября: Лошадям - встречи, Собакам - лидерство

11:20

Как правильно стирать постельное белье осенью и зимой: основные правила

11:05

"Мы сожжем их НПЗ": в Киеве возмущены сделкой Трампа с Путиным - Financial Times

10:54

Алексей Суханов заговорил о пополнении в семье: "Не теряю надежды"

10:45

Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского

10:34

Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

09:55

"Плакала по ночам": Наталку Денисенко предали близкие люди

09:50

Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно: каким будет следующий шаг

09:49

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: возник пожар, есть серьезные поражения

09:13

Сотрудничество и обвинение Украины: в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа

08:45

Новый скандал между Вашингтоном и Киевом: почему Трамп пошел на сделку с Путиным

08:33

Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм

Реклама
07:46

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: часть подъезда обрушилась, есть жертвыФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

05:31

Яркие цветы к Рождеству: когда сажать амариллис, чтобы он зацвел как раз вовремя

05:05

"Дважды отправлялся на войну": принц Гарри сделал личное признание

04:12

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

03:30

Как сохранить розмарин зимой в квартире: уход, полив и защита от паутинного клещаВидео

03:03

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

02:16

Мох больше не будет портить вид брусчатки: поможет обычное средство из ванной

01:55

Когда завершится война в Украине: появился неожиданный прогноз

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять