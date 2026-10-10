Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитов

Рептилии, зебры, цветочные мотивы и леопардовый принт остаются в числе фаворитов осеннего сезона.

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Принты осени 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, irin_mood; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие принты будут в моде осенью 2026 года

Как носить принты в осеннем гардеробе

Какой популярный принт постепенно выходит из моды

Яркие принты помогают сделать осенний гардероб более выразительным и придать характер даже привычным образам. Главред расскажет о фаворитах сезона.

Принт рептилии - фаворит осени 2026 года

Одним из главных фаворитов стилистки Лизы Войцех стал принт рептилии. Он представлен в различных вариациях, в частности под крокодиловую и змеиную кожу. Особенно выразительно такой рисунок смотрится на сумках, юбках и брюках, превращая их в акцентные элементы образа.

видео дня

"Мой фаворит - рептильный принт. Это может быть крокодил, питон или любая другая вариация. Особенно люблю его на сумках, юбках и брюках. Он сразу придает образу характер", - рассказала стилистка Лиза Войцех.

Змеиный принт / скриншот из видео

Полоска зебры - актуальный принт на осень

Еще один актуальный вариант - зебра. Черно-белое сочетание остается уместным осенью 2026 года и позволяет добавить выразительный акцент в базовый гардероб. Такой принт не обязательно должен быть основой всего образа: достаточно одной вещи с характерным рисунком.

"Не менее мне нравится зебра. В целом классическое сочетание black and white очень актуально в этом сезоне. Такой принт легко интегрируется в базовый гардероб, становясь акцентным элементом", - отметила стилистка.

Принт в виде зебры / скриншот из видео

Как носить цветочный принт осенью 2026

Цветочные мотивы больше не ограничиваются платьями и юбками. Благодаря этому привычный принт можно использовать в более разнообразных образах.

"Цветочный принт выходит за привычные для нас рамки платьев и юбок. Сейчас мы чаще видим джинсы, бомберы, пиджаки, активно украшенные флористическими мотивами", - пояснила Лиза Войцех.

Цветочный принт / скриншот из видео

Актуален ли леопардовый принт

Леопардовый принт продолжает оставаться актуальным. Для поклонниц драматичного стиля он может быть не просто сезонным акцентом, а постоянной частью гардероба. Анималистический рисунок помогает легко сделать образ смелее.

"Леопард никуда не исчезает. А для женщин, которые любят драматичный стиль, как и я, он уже стал практически неотъемлемой частью гардероба", - подчеркнула стилистка.

Леопардовый принт / скриншот из видео

Какой принт выходит из моды осенью 2026

В отличие от леопарда и рептильного принта, коровья расцветка постепенно теряет популярность. Она была заметным микротрендом, однако оказалась достаточно специфичной, чтобы надолго закрепиться в гардеробах.

"А вот с коровьим принтом будем встречаться всё реже. Он был ярким микротрендом, но оказался слишком специфичным, чтобы надолго закрепиться в гардеробах", - отметила Лиза Войцех.

Коровья расцветка / скриншот из видео

Тренды осени 2026 года - советы стилиста смотрите здесь.

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О персоне: Лиза Войцех Лиза Войцех - персональный стилист, специализирующаяся на анализе гардероба, сопровождении по магазинам и создании готовых стильных капсул. На своей странице эксперт делится советами, как выглядеть престижно и элегантно

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